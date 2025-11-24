Europeus criticam ex-goleiro do Botafogo: 'Pior contratação'

Em março, Lucas Perri vem do Botafogo com o status de "melhor goleiro do mundo", segundo o técnico do Lyon na época. A aposta alta fez o Leeds United investir pesado em sua contratação, mas, poucos meses após a chegada à Premier League, o brasileiro ainda não encontrou a regularidade que o clube esperava.

Após a derrota por 2 a 1, diante do Aston Villa, o goleiro brasileiro foi vítima de críticas nas redes sociais.

Torcedores do Leeds criticam atuação de ex-Botafogo

Tradução: Perri não é melhor que Darlow… Eu prefiro Darlow

Tradução: Lucas Perri foi a pior e mais inexplicável contratação da década em termos financeiros. Por uma pequena margem, supera Aaronson.

Na 18ª colocação, o Leeds sofreu 22 gols em 12 jogos, se firmando como a quarta pior defesa do campeonato.

Perri foi goleiro mais caro da história do Lyon

A venda do goleiro Lucas Perri, ex-Botafogo, do Lyon para o Leeds foi a maior venda história do clube francês quando se trata de goleiros. A chegada do brasileiro supera a negociação de um dos nomes mais conhecidos e renomados da meta do futebo francês, o de Hugo Llorris, campeão mundial com a seleção em 2018.

A negociação entre o clube que também pertence a Jhon Textor, dono do Botafogo, também bateu um recorde de investimento do clube da Premier League.

A negociação foi de 18 milhões de euros fixos, além de cinco milhões de euros em variáveis, o que atinge 23 milhões de euros no total. Isso equivale a R$ 171,9 milhões na cotação atual.

Quanto o Botafogo lucrou com a venda?

Apesar do alto valor envolvendo a venda do goleiro, o Botafogo não levou nada do valor. Isso porque os direitos do atleta pertenciam ao Lyon, equipe da Eagle Holding. Na venda ao clube francês, o Botafogo recebeu 6,28 milhões de euros (cerca de R$ 44,5 milhões).

