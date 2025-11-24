Rodrygo alcança recorde negativo com o Real Madrid
Brasileiro se tornou o terceiro atacante da história do clube a ficar 29 jogos consecutivos sem marcar gols
Titular no empate por 2 a 2 entre Elche e Real Madrid, no domingo (23), Rodrygo bateu uma marca negativa com a camisa merengue. O brasileiro se tornou o terceiro atacante em toda a história do clube a ficar mais de 29 jogos oficiais consecutivos sem marcar gols. No jogo do fim de semana, o jogador não balançou as redes e nem deu assistências.
Nessa estatística, Rodrygo está atrás apenas de Rafa Marañón, que também passou 29 jogos consecutivos sem marcar, mas com mais tempo dentro de campo (1.416 minutos contra 1.321 minutos). O primeiro da lista é o centroavante Mariano Díaz, que somou 30 jogos consecutivos sem marcar, mas com 986 minutos em campo.
Desde a chegada do novo técnico, o camisa 11 vem recebendo menos oportunidades do que tinha com Carlo Ancelotti, o que afetou seu desempenho na equipe espanhola. A imprensa europeia, inclusive, enxerga que Rodrygo não vive um momento de baixa no Real Madrid por falta de capacidade técnica, mas por conta de um contexto que mudou drasticamente desde o início da era Alonso.
Disputa entre Vini Jr e Rodrygo pela titularidade
Vinícius vive uma situação inédita no Real Madrid desde o início de sua trajetória no clube. Sob o comando de Ancelotti, técnico com quem alcançou seu auge até aqui, ele era presença indiscutível na ponta esquerda do ataque, superando a concorrência de outros nomes de peso do elenco.
Rodrygo, por sua vez, não desfrutava do mesmo status e atuava em diferentes funções ofensivas, principalmente pelo lado direito — posição que não é sua preferida. O camisa 11 já declarou publicamente que se sente mais à vontade atuando pela esquerda, cortando para o centro com a perna direita.
Nesta temporada, no entanto, a dinâmica mudou. Rodrygo passou a dividir a faixa esquerda do ataque com Vini Jr, e Xabi tem optado por manter esse revezamento enquanto busca definir seu time ideal. Assim, o camisa 11 passou a ter menos espaço ainda.
