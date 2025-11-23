Lembrança de 2019 faz torcida do Flamengo acreditar em título sobre o Palmeiras

O Flamengo venceu o RB Bragantino, no último sábado (22), no Maracanã, pela 35ª rodada do Brasileirão. No mesmo dia, o Palmeiras empatou com o Fluminense, no Allianz Parque. Com os resultados, a equipe de Filipe Luís abriu quatro pontos de vantagem na liderança e pode ser campeã na próxima rodada do campeonato.

Diante do cenário, os torcedores do Rubro-Negro relembraram um fato do título do Brasileirão de 2019, que se assemelha com o momento da atual temporada. No passado, o Flamengo conquistou o título nacional após uma derrota do Palmeiras para o Grêmio.

Na 36ª rodada, a equipe de Abel Ferreira irá enfrentar justamente a equipe gaúcha. E novamente, uma derrota poderá dar o título nacional ao Flamengo. Para isto acontecer, o Rubro-Negro terá que vencer o Atlético-MG.

As duas partidas acontecem na próxima semana. O Alviverde encara o Grêmio na terça-feira, às 21h30 (de Brasília), em Porto Alegre. No mesmo dia e horário, o Flamengo enfrenta o Atlético-MG, na Arena MRV. Veja a repercussão da torcida abaixo:

Como foi Flamengo x RB Bragantino?

Texto por: Lucas Bayer

O Flamengo dominou as ações do primeiro tempo. No início da partida, principalmente pelo lado esquerdo com Varela e Plata, a equipe carioca buscou chegar no gol adversário. A primeira finalização com perigo foi aos sete minutos, com Arrascaeta. Seis minutos depois, foi a vez de Cebolinha obrigar o goleiro Cleiton a fazer uma grande defesa.

O Rubro-Negro teve 15 finalizações no primeiro tempo, com 66% de posse de bola. Com Arrascaeta em mais uma noite de brilhantismo, faltou um pouco mais de capricho para o Flamengo ir para o intervalo com a vitória parcial no placar.

Além do camisa 10, Cebolinha e Evertton Araújo também foram destaques no primeiro tempo. Pelo lado negativo, Plata, que contou com erros no último terço do campo, teve que lidar com vaias e xinagamentos de alguns torcedores. Com as cobranças, o técnico Filipe Luís virava para os rubro-negros e pedia para apoiarem. Na volta do intervalo, o equatoriano foi substituído por Bruno Henrique.

O RB Bragantino começou o segundo tempo dando um susto no Flamengo. Após cruzamento de Lucas Barbosa, a bola bateu em Danilo e foi para o caminho da baliza, mas Rossi salvou. O gol rubro-negro saiu no lance seguinte. Após falha na saída de bola do Massa Bruta (erro de passe de Juninho Capixaba), Jorginho achou Arrascaeta, que com muita habilidade tirou um marcador da jogada e chutou no contrapé de Cleiton, sem chance para o goleiro.

Ditando o ritmo, o Flamengo teve um pênalti marcado a seu favor aos 15', quando Hurtado acertou a bola com a mão após cruzamento de Cebolinha. Jorginho foi para a cobrança e marcou o segundo gol rubro-negro. E não parou por aí! Em mais um lance de muita categoria de Arrascaeta, o uruguaio deixou Bruno Henrique em chance clara de gol. O camisa 27, de primeira, acertou um chutaço, marcando o terceiro gol.

Com a vitória encaminhada, o técnico Filipe Luís optou por dar minutagem para De La Cruz, que conta com a atenção do departamento médico, e Wallace Yan, que não vem jogando com frequência. Até a reta final da partida, o Fla controlou o jogo e garantiu os três pontos em casa.