Cristiano Ronaldo marca golaço de bicicleta em vitória do Al-Nassr

Equipe de Jorge Jesus venceu o Al-Khaleej por 4 a 1, neste domingo (23), pelo Campeonato Saudita

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 23/11/2025
16:34
Atualizado há 2 minutos
Jogadores do Al-Nassr comemoram gol em vitória por 3 a 1 sobre o Al-Khaeej, pelo Campeonato Saudita (Foto: Fayez NURELDINE / AFP)
Al-Nassr venceu o Al-Khaleej por 4 a 1, neste domingo (23), pela nona rodada do Campeonato Saudita. A partida aconteceu no King Fahd International Stadium, e os gols foram marcados por João Félix, Wesley, Sadio Mané e Cristiano Ronaldo, ao time de Jorge Jesus, enquanto Al-Hawsawi diminuiu para os visitantes. O destaque da goleada ficou para o brasileiro Wesley e CR7, que se aproxima cada vez mais da histórica marca de mil gols.

Assista aos golaços de Wesley, ex-Corinthians, e Cristiano Ronaldo:

Com o resultado, o Al-Nassr continua com 100% de aproveitamento na liga saudita, com nove vitórias em nove jogos. A equipe de Jorge Jesus tem a liderança isolada da competição, com 27 pontos - quatro a frente do Al-Hilal.

Como foi a vitória do Al-Nassr?

Em casa, o time do Al-Nassr mostrou superioridade e teve a maior parte do controle da posse de bola. Além disso, foi quem mais criou oportunidades, mesmo com o Al-Khaleej mostrando qualidade e perigo para a equipe, principalmente no meio-campo.

Aos 33 minutos do primeiro tempo, após receber um passe em profundidade, Ângelo finalizou com potência, mas a defesa conseguiu bloquear o chute. Na sequência imediata do lance, João Félix dominou a bola na área e bateu forte, mandando a bola para o fundo do gol. Contudo, o VAR flagrou um toque irregular braço de Brozovic e anulou o gol.

Porém, João Félix abriu o placar pouco depois do gol anulado: Ângelo roubou a bola da defesa adversária, levou a melhor na corrida pela esquerda e tocou para o português marcar o 1 a 0.

Na sequência, foi a vez de Wesley. O ex-jogador do Corinthians bateu colocado de longe após jogada de João Félix, e foi feliz na finalização. O atacante de 20 anos não marcava desde setembro, na goleada sobre o Jeddah Club.

O Al-Nassr começou o intervalo com dois gols de vantagem, mas a viu diminuir logo no início. Assim como Wesley, Murad Al Hawsawi chutou de fora da área e não deu chances para o goleiro saudita. Mesmo assim, os comandados de Jorge Jesus não se abalaram e ampliaram com Sadio Mané, aos 31 da segunda etapa.

Ao abrir dois de vantagem novamente, o Al-Nassr administrou a partida. Cristiano Ronaldo fazia uma partida apagada até os acréscimos do jogo, quando marcou de bicicleta e ampliou a goleada do Al-Nassr. Um dos maiores goleadores da história do futebol, o astro português soma 954 gols marcados em sua carreira.

Jogadores do Al-Nassr comemoram gol do brasileiro Wesley em vitória no Campeonato Saudita (Foto: Fayez NURELDINE / AFP)
