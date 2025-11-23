Cristiano Ronaldo marca golaço de bicicleta em vitória do Al-Nassr
Equipe de Jorge Jesus venceu o Al-Khaleej por 4 a 1, neste domingo (23), pelo Campeonato Saudita
- Matéria
- Mais Notícias
Al-Nassr venceu o Al-Khaleej por 4 a 1, neste domingo (23), pela nona rodada do Campeonato Saudita. A partida aconteceu no King Fahd International Stadium, e os gols foram marcados por João Félix, Wesley, Sadio Mané e Cristiano Ronaldo, ao time de Jorge Jesus, enquanto Al-Hawsawi diminuiu para os visitantes. O destaque da goleada ficou para o brasileiro Wesley e CR7, que se aproxima cada vez mais da histórica marca de mil gols.
Relacionadas
- Fora de Campo
Web se choca com gol antológico de Richarlison: ‘Na Copa’
Fora de Campo23/11/2025
- Futebol Internacional
‘480 milhões de euros jogados no lixo’, diz jornal sobre derrota do Liverpool
Futebol Internacional23/11/2025
- Futebol Internacional
Web crava título do Arsenal após vitória na Premier League: ‘Já é’
Futebol Internacional23/11/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Assista aos golaços de Wesley, ex-Corinthians, e Cristiano Ronaldo:
Com o resultado, o Al-Nassr continua com 100% de aproveitamento na liga saudita, com nove vitórias em nove jogos. A equipe de Jorge Jesus tem a liderança isolada da competição, com 27 pontos - quatro a frente do Al-Hilal.
Como foi a vitória do Al-Nassr?
Em casa, o time do Al-Nassr mostrou superioridade e teve a maior parte do controle da posse de bola. Além disso, foi quem mais criou oportunidades, mesmo com o Al-Khaleej mostrando qualidade e perigo para a equipe, principalmente no meio-campo.
Aos 33 minutos do primeiro tempo, após receber um passe em profundidade, Ângelo finalizou com potência, mas a defesa conseguiu bloquear o chute. Na sequência imediata do lance, João Félix dominou a bola na área e bateu forte, mandando a bola para o fundo do gol. Contudo, o VAR flagrou um toque irregular braço de Brozovic e anulou o gol.
Porém, João Félix abriu o placar pouco depois do gol anulado: Ângelo roubou a bola da defesa adversária, levou a melhor na corrida pela esquerda e tocou para o português marcar o 1 a 0.
Na sequência, foi a vez de Wesley. O ex-jogador do Corinthians bateu colocado de longe após jogada de João Félix, e foi feliz na finalização. O atacante de 20 anos não marcava desde setembro, na goleada sobre o Jeddah Club.
O Al-Nassr começou o intervalo com dois gols de vantagem, mas a viu diminuir logo no início. Assim como Wesley, Murad Al Hawsawi chutou de fora da área e não deu chances para o goleiro saudita. Mesmo assim, os comandados de Jorge Jesus não se abalaram e ampliaram com Sadio Mané, aos 31 da segunda etapa.
Ao abrir dois de vantagem novamente, o Al-Nassr administrou a partida. Cristiano Ronaldo fazia uma partida apagada até os acréscimos do jogo, quando marcou de bicicleta e ampliou a goleada do Al-Nassr. Um dos maiores goleadores da história do futebol, o astro português soma 954 gols marcados em sua carreira.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias