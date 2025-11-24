Lenda do futebol inglês cobra rendimento de Salah: 'Não está ajudando'

O ex-atacante Wayne Rooney afirmou que o técnico do Liverpool, Arne Slot, deveria retirar Mohamed Salah da equipe titular. Após a derrota dos Reds por 3 a 0 para o Nottingham Forest, no sábado (22), a lenda do Manchester United e da seleção inglesa cobrou rendimento maior do astro egípcio.

Durante o programa "Wayne Rooney Show", da BBC, o ex-jogador contextualizou que Salah, autor de cinco gols na temporada, voltou a passar uma partida sem marcar ou dar assistências, e avaliou que isso teria impacto interno no elenco. Além disso, ele destacou que o desempenho recente do Liverpool e a fase defensiva do atacante influenciam o ambiente da equipe.

— Se eu fosse o Slot, tentaria tomar uma decisão grande para gerar impacto no restante do time. O Salah não está ajudando defensivamente. Se você é um dos jogadores contratados, está no banco e vê que ele não corre, mesmo sendo um ídolo do clube, que mensagem isso passa? — disse Rooney.

Rooney também comentou a fase do Liverpool na temporada. O time ocupa a 11ª posição da Premier League, com 18 pontos em 12 jogos, após um período de contratações que incluiu as chegadas de Florian Wirtz, Alexander Isak e outros reforços por 480 milhões de euros. O ex-atleta mencionou que a situação é agravada pelo impacto emocional pela morte de Diogo Jota, além da queda de desempenho coletivo.

— Eles estão passando por um momento difícil. Você precisa olhar para o efeito do que aconteceu com o Jota, porque são companheiros de time, isso afeta. Mas não há desculpa para faltar luta e dividida — afirmou.

Com gol de Murillo, o Nottingham Forest venceu o Liverpool pela Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)

Comparações entre Arne Slot e Klopp no Liverpool

Rooney também avaliou a pressão sobre Arne Slot em comparação com o legado de Jürgen Klopp no Liverpool. Segundo ele, a lembrança constante do antigo treinador interfere no trabalho atual. O alemão se despediu do Liverpool em meados de 2024, e foi um dos técnicos mais importantes da história dos Reds.

— Acho que o Slot tem um grande trabalho para recolocar o time no caminho das vitórias. Quando há uma sequência ruim, o nome do Klopp volta. Acontece como foi com Ferguson, quando Moyes e Van Gaal chegaram. Com o Slot é a mesma coisa. Dizem que ele não é o Klopp, que não é tão bom quanto o Klopp. Mas os torcedores precisam se afastar disso e apoiar o técnico — finalizou.

