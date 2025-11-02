Jorge Jesus expõe 'sacrífico' de Cristiano Ronaldo: 'Não podemos'

Jorge Jesus, técnico do Al-Nassr, exaltou o comprometimento e o profissionalismo de Cristiano Ronaldo após a vitória sobre o Al-Fayha pelo Campeonato Saudita. O astro português marcou os dois gols da equipe — o segundo deles aos 90+14 minutos — e foi novamente decisivo em Riade.

Em coletiva, Jesus explicou que o camisa 7 será poupado no próximo compromisso do time, pela Champions 2, contra o Goa, mas reconheceu que o elenco ainda depende fortemente do craque.

— Ronaldo é um jogador que sabe quando é o momento de o fazermos descansar. Agora, no próximo jogo em casa, com o Goa, ele já vai descansar, como é óbvio", afirmou o treinador.

O técnico português também revelou a dificuldade em encontrar substitutos à altura do atacante.

— Há jogos em que não podemos pôr o Ronaldo a descansar. Não temos muitas soluções. Se não jogar o Cris, temos o Camara, mas não é a mesma coisa. É uma diferença muito grande. Muitas vezes temos que sacrificar o Cris. É um grande profissional e nunca vira a cara à luta — completou.

Na temporada, Cristiano Ronaldo soma nove gols em 10 partidas pelo Al-Nassr e segue firme na busca pelo milésimo gol da carreira, uma marca histórica que se aproxima a cada rodada.

Cristiano Ronaldo celebrando centésimo gol pelo Al-Nassr sobre o Al-Ahli (Foto: Wun Suen/AFP)

