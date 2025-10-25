Cristiano Ronaldo faz história e marca o 950º gol na vitória do Al-Nassr
Wesley, ex-Corinthians, foi quem serviu CR7 no marco histórico
O Al-Nassr venceu o Al-Hazem por 2 a 0 neste sábado (25), em jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Saudita. A partida foi disputada no Estádio King Abdullah Sport City, em Jidá. João Félix abriu o placar de cabeça, e Cristiano Ronaldo marcou o segundo, alcançando a impressionante marca de 950 gols na carreira.
O gol histórico de CR7 saiu na reta final, em jogada iniciada por Wesley, ex-Corinthians, que entrou no segundo tempo. O português mostrou oportunismo e precisão para balançar as redes e ampliar o placar. Mesmo em uma atuação irregular do sistema ofensivo, o "robozão" foi o destaque e comandou a vitória que mantém o Al-Nassr na liderança do campeonato.
Al-Hazem x Al-Nassr: como foi o jogo?
Buscando manter os 100% de aproveitamento no Campeonato Saudita, o Al-Nassr entrou em campo com a missão de confirmar a boa fase e dar a Cristiano Ronaldo a chance de alcançar mais um marco pessoal. A partida ganhou atenção extra justamente pela possibilidade do craque chegar ao 950º gol da carreira.
O Al-Nassr começou o duelo com intensidade e domínio total. Mesmo fora de casa, o time de Jorge Jesus controlou o jogo desde os primeiros minutos, empurrando o Al-Hazem para o campo de defesa. As jogadas se concentravam pelos lados, com cruzamentos constantes em direção à área. O gol saiu ainda no primeiro tempo — e foi português, mas não de Cristiano. João Félix aproveitou cruzamento de Yahya e subiu livre para marcar de cabeça, abrindo o placar.
Depois do gol, o Al-Nassr manteve a posse de bola e continuou pressionando, principalmente em jogadas buscando Cristiano Ronaldo. As tentativas, porém, pararam na boa marcação do adversário. Mané, Coman e Ângelo criaram as melhores oportunidades, mas o placar se manteve magro até o intervalo. Nas estatísticas, o domínio era amplo: 65% de posse de bola e 10 finalizações a favor do Al-Nassr.
No segundo tempo, o ritmo caiu. O time de Jorge Jesus voltou com menos intensidade, errando passes simples e cedendo espaço ao Al-Hazem. A equipe da casa cresceu no jogo e chegou a assustar em alguns contra-ataques, aproveitando a desorganização do Al-Nassr na saída de bola. Em alguns momentos, o empate parecia mais próximo do que o segundo gol visitante.
Cristiano Ronaldo, que buscava o gol histórico, demonstrou irritação com os erros ofensivos e passou a se movimentar mais fora da área, participando da construção das jogadas. Duas das chances mais perigosas do Al-Nassr surgiram dos pés do próprio CR7, que serviu Sadio Mané em boas condições, mas o senegalês desperdiçou as finalizações.
Na reta final, a insistência do camisa 7 foi recompensada. Após substituições feitas por Jorge Jesus, o Al-Nassr retomou o controle e construiu uma bela jogada em velocidade. Mané abriu pela esquerda, tocou para Wesley, que avançou e cruzou rasteiro para Cristiano Ronaldo. O português apareceu livre dentro da área e, de pé esquerdo, bateu firme para fazer o 950º gol da carreira, um marco histórico em sua trajetória.
O que vem por aí?
O Al-Nassr volta a campo na próxima terça-feira (28), quando enfrenta o Al-Ittihad pelas quartas de final da King's Cup, às 15h (de Brasília). Já o Al-Hazem joga no mesmo dia, às 11h35 (de Brasília), contra o Al-Qadsiah, também pela Copa.
