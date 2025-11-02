Bayern ultrapassa Benfica e se torna o clube com mais sócios no mundo; veja ranking
Bávaros atingiram a marca de 432.500 associados
Bayern de Munique e Benfica vêm disputando o posto de clube com maior número de sócios torcedores no mundo há algum tempo. No entanto, neste domingo (2), o clube bávaro anunciou em suas redes sociais que atingiu a marca de 432,500 sócio torcedores, superando os portugueses e reassumindo a primeira colocação do ranking.
O Benfica liderava as estatísticas com uma larga vantagem. O time português, inclusive, foi o primeiro da história a alcançar a marca de 400 mil sócio torcedores. Em Portugal, o único clube que mais chega perto em número de sócios é o Sporting, com 172,000. Já o clube alemão que mais chega perto dos bávaros em número de associados é o Borussia Dortmund, que possui 210,000.
Confira a declaração de Herbert Hainer, Presidente do Bayern de Munique:
- Há um ano, comemorámos a marca recorde de 382 mil sócios. O objetivo da época era ultrapassar os 400 mil. Esses objetivos por vezes concretizam-se. Continuamos a ver um crescimento recorde, com 1.000 novos sócios por semana apenas nos últimos 12 meses. Hoje atingimos um novo marco. O Bayern agora conta com 432.500 sócios, mais do que qualquer outro clube no Mundo. Mais de 432.500 sócios representam a diversidade. Com a nossa iniciativa 'Vermelho contra o racismo', criamos espaço para o diálogo - disse o Presidente dos bávaros.
Palmeiras lidera o ranking no Brasil
O Verdão lidera o ranking de clube com mais sócio torcedores no país, além de estar entre os 10 com mais associados do planeta. Atualmente, o Palmeiras conta com, aproximadamente, 197 mil sócios torcedores.
O clube brasileiro que mais conta com sócios depois do Alviverde é o Flamengo, com aproximadamente 100 mil associados
