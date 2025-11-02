menu hamburguer
Futebol Internacional

Com retornos importantes, Barcelona divulga relacionados para encarar o Elche

Lewandowski e Dani Olmo estão de volta; Raphinha segue tratando lesão

Nathalia Gomes
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/11/2025
11:09
Hansi Flick - Mallorca x Barcelona
imagem cameraHansi Flick orienta jogadores do Barcelona em campo (Foto: Jaime Reina/AFP)
O técnico Hansi Flick terá retornos importantes para o duelo entre Barcelona e Elche, na tarde deste domingo, às 14h30 (de Brasília), pela 11ª rodada da LaLiga. O atacante Robert Lewandowski e o meio-campista Dani Olmo estão recuperados das respectivas lesões e ficarão à disposição do comandante.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

Olmo retorna depois de sofrer lesão muscular no sóleo esquerdo durante a Data Fifa com a seleção espanhola. O anúncio foi feito pela Federação Espanhola de Futebol (RFEF) em 10 de outubro. Já Lewandowski se recuperou de uma lesão muscular no bíceps femoral da coxa esquerda sofrida no mesmo período que o meio-campista.

Robert Lewandowski (foto: twtter FC Barcelona)
Robert Lewandowski, atacante da seleção polonesa e do Barcelona (Foto: twtter FC Barcelona)

Apesar dos reforços contra o Elche, o Barcelona ainda tem uma longa lista de lesionados. Assim como o brasileiro Raphinha, que desfalcou a equipe na partida da Champions League por lesão, Ter Stegen, Joan García, Gavi, Christensen e Pedri também estão indisponíveis por motivos médicos. Com as ausências, Flick terá que fazer mudanças no time principal.

Veja os relacionados do Barcelona

Diferentemente do Barcelona, o Elche não relatou nenhum problema grave com a condição física dos jogadores. Desta forma, o técnico Eder Sarabia terá força total para encarar o terceiro colocado de LaLiga.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

