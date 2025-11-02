Com retornos importantes, Barcelona divulga relacionados para encarar o Elche
Lewandowski e Dani Olmo estão de volta; Raphinha segue tratando lesão
O técnico Hansi Flick terá retornos importantes para o duelo entre Barcelona e Elche, na tarde deste domingo, às 14h30 (de Brasília), pela 11ª rodada da LaLiga. O atacante Robert Lewandowski e o meio-campista Dani Olmo estão recuperados das respectivas lesões e ficarão à disposição do comandante.
Olmo retorna depois de sofrer lesão muscular no sóleo esquerdo durante a Data Fifa com a seleção espanhola. O anúncio foi feito pela Federação Espanhola de Futebol (RFEF) em 10 de outubro. Já Lewandowski se recuperou de uma lesão muscular no bíceps femoral da coxa esquerda sofrida no mesmo período que o meio-campista.
Apesar dos reforços contra o Elche, o Barcelona ainda tem uma longa lista de lesionados. Assim como o brasileiro Raphinha, que desfalcou a equipe na partida da Champions League por lesão, Ter Stegen, Joan García, Gavi, Christensen e Pedri também estão indisponíveis por motivos médicos. Com as ausências, Flick terá que fazer mudanças no time principal.
Veja os relacionados do Barcelona
Diferentemente do Barcelona, o Elche não relatou nenhum problema grave com a condição física dos jogadores. Desta forma, o técnico Eder Sarabia terá força total para encarar o terceiro colocado de LaLiga.
