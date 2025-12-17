Quem é Paulo Pezzolano, futuro técnico do Internacional

O Internacional está acertado com o técnico Paulo Pezzolano para 2026. O acordo foi fechado ao longo da terça-feira (16), em Montevidéu, para onde viajaram dois integrantes do Departamento de Futebol colorado. O Lance! descobriu que um repórter esportivo do jornal La Diaria, da capital uruguaia, atuou com Pezzolano, a quem chama de Papa. A partir do seu relato, contamos quem é o futuro técnico do Alvirrubro.

O anúncio oficial da contratação do uruguaio deve acontecer nesta quarta (17), em Porto Alegre. O treinador participa na quinta (18) de um evento na capital uruguaia.

Quem é Paulo Pezzolano

Aos 42 anos, nove deles como técnico, com passagens por Cruzeiro, com quem foi campeão da Série B, Valladolid-ESP e Wadtford-ING, pouco se fala da carreira de Papa Pezzolano como jogador. Revelado pelo Rentista, em 2001, o meio-campista se transferiu para o Athlético-PR em 2005.

Depois passou por Defensor-URU (2006-2007), Peñarol (2007-2008), Liverpool-URU (2008-2009 e 2012-2016), Mallorca-ESP (2009-2010), Hangzhou-CHI (2011), Necaxa-MEX (2012) e Torque-URU (2016). E foi no Liverpool, na temporada 2014-2015, que participou de uma campanha história.

Quem nos consta é o ex-jogador e hoje escritor, poeta e jornalista Agustín Lucas. Zagueiro e autor, junto com Fermín Mendez, do livro El lado B : lo que uno hace por el otro sobre aquela campanha, o repórter do La Diaria lembra:

– Joguei com ele na temporada de 2014-2015, no Liverpool, na Segunda Divisão. Tínhamos um equipaço! Em certo momento, estávamos com 20 pontos à frente do segundo colocado.

E Pezzolano, como era como jogador?

– Ali estava o Papa, fazendo parte daquele time tremendo. Como jogador, jogava muito bem. Tinha muito conhecimento de jogo e sabia usar isso!

Agustín Lucas, ex-jogador, jornalista e escritor uruguaio (Foto: Instagram)

A carreira como técnico

E esse conhecimento ele levou para a carreira de treinador, iniciada em 2016, no seu último time como jogador. O Torque. Dois anos depois, ele voltava ao Liverpool, para trabalhar na casamata. Em entrevista a Lucas, Papa Pezzolano explicou na época como gostava que suas equipes jogassem, o que não difere muito do que foi visto no Cruzeiro, em 2022, e agradou à direção alvirrubra.

– Creio em uma maneira de jogar e estou convencido de que é a que nos dá mais chances de ganhar. É um jogo de troca de passes, posicional. Sair jogando desde a defesa. É um trabalho que leva tempo às vezes – resumia, para acrescentar:

– Os movimentos nem sempre são os mesmos, mas a ideia é sempre a mesma.