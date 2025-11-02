Astro do Real Madrid antecipa confronto na Champions: 'Não vou comemorar'

O Real Madrid se prepara para um reencontro especial na próxima semana, quando enfrenta o Liverpool pela Champions League. Será o primeiro retorno de Trent Alexander-Arnold a Anfield desde que deixou o clube inglês rumo à equipe merengue, em junho deste ano.

Em entrevista à "Prime Video Sport", o lateral-direito inglês revelou que, por respeito ao time que o formou, não pretende comemorar caso marque um gol contra os Reds.

— Se eu marcar, não vou comemorar. Não — afirmou o jogador de 27 anos, que ainda busca seu primeiro gol com a camisa do Real Madrid.

Alexander-Arnold deixou o Liverpool após duas décadas no clube. O defensor optou por não renovar contrato e se despediu em meio a vaias da torcida, que lamentou sua saída antes do fim da última temporada.

Recuperado de uma lesão muscular, o inglês tem chances de voltar à equipe titular comandada por Xabi Alonso, outro ex-jogador do Liverpool, e reconhece que o confronto terá um peso especial.

— Quando o sorteio foi feito, todos sabiam que isso ia acontecer. Era um confronto que parecia inevitável. Será um jogo muito difícil, e o ambiente em Anfield vai tornar tudo ainda mais intenso — disse.

Trent Alexander-Arnold, agora no Real Madrid, enfrentará o Liverpool pela Champions League (Foto: Paul Ellis/AFP)

Alexander-Arnold reencontra o Liverpool em Anfield

Alexander-Arnold soma cinco partidas pelo Real Madrid na temporada e busca ganhar sequência após o período fora dos gramados. O duelo contra o Liverpool está marcado para terça-feira (4), em Anfield, pela quarta rodada da fase de liga da Champions League.

