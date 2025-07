Arsenal acerta contratação de destaque de La Liga; saiba

Acerto no contrato e valor de 15 milhões de euros com possibilidade de 20 milhões em bônus.

O Arsenal está cada vez mais próximo de anunciar a contratação de um jovem destaque do Campeonato Espanhol. Trata-se do zagueiro Christian Mosquera, de 21 anos e jogador do Valencia. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, já existe um acordo em relação a termos de contrato entre o jogador e os Gunners, além do valor de 15 milhões de euros (R$ 97,5 milhões na cotação atual) a ser pago ao Valencia. Esta quantia pode chegar aos 20 milhões de euros (R$ 130 milhões) a partir de bônus e metas batidas.

Segundo a "BBC Sport", Mikel Arteta buscava um zagueiro jovem para competir e suprir possíveis ausências dos titulares, William Saliba e Gabriel Magalhães. Além disso, uma característica específica diferencia Mosquera perante ao mercado de defensores: a versatilidade. O espanhol também pode atuar como lateral-direito, o que contribui para trazer ainda mais profundidade ao elenco do Arsenal. Vale destacar que os Gunners acertaram uma rescisão amigável de Takehiro Tomiyasu, que tinha justamente esse tipo de perfil polivalente.

Reforço do Arsenal, Mosquera em ação pelo Valencia (Foto: Reprodução/Valencia)

Base na Espanha e trajetória no Valencia

Integrando as categorias de base da seleção da Espanha desde o sub-15, Christian Mosquera chegou ao Valencia ainda em 2017, com apenas 13 anos. O defensor fez sua estreia pelo time principal na temporada 2021/22 e, desde então, ganhou cada vez mais espaço até se firmar como destaque da equipe. Nas duas últimas temporadas, por exemplo, Mosquera perdeu apenas três partidas de La Liga. Ou seja, entrou em campo em 73 das 76 rodadas possíveis.

