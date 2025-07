Milan anuncia a contratação de Luka Modric; confira

Treinador Allegri busca retomar a vitória com a experiência de Modric

Ao todo, Modric venceu 28 títulos em 13 anos no Real Madrid

Camisa 14 será utilizada, mesmo número que usou no Tottenham

O Milan anunciou oficialmente a contratação de Luka Modric nesta segunda-feira (14) após a conclusão dos exames médicos e assinatura do contrato de uma temporada. Modric chega a San Siro depois de seu vínculo expirar e se despedir do Real Madrid. O croata utilizará a camisa 14, mesmo número que vestiu no Tottenham e, em certo momento, em sua seleção.

Modric finalizou sua histórica passagem pelo Real Madrid após 13 anos e entra em um novo, e provavelmente o último, desafio de sua carreira. No anúncio prévio, Modric deu suas primeiras palavras como jogador do Milan: "Já estou em Milão. Muito feliz de estar aqui para começar um novo capítulo na minha carreira. Um grande abraço a todos", disse o meia

Carreira vitoriosa pelo Real Madrid

Aos 39 anos, Luka Modric deixou o Real Madrid após 13 temporadas e 597 partidas. Em sua passagem pelo clube, o croata venceu 394 jogos, marcou 43 gols e conquistou 28 títulos, consagrando-se como o maior vencedor da história merengue, incluindo seis Ligas dos Campeões, seis Mundiais de Clubes e quatro Campeonatos Espanhóis. Mesmo prestes a completar 39 anos, Modric foi o jogador com mais partidas pelos Blancos em 2024/25, com 65, o que demonstra toda a sua condição física para mais um ano de futebol.

Luka Modric é celebrado por companheiros em adeus ao Real Madrid (Foto: Oscar del Pozo/AFP)

Em toda sua carreira, Modric conquistou 33 títulos e pode ser um pilar dentro e fora de campo para Massimiliano Allegri. O treinador é bastante vitorioso no contexto italiano e foi contratado justamente com o objetivo de retomar a matriz vitoriosa do Milan.

