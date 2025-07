Ídolo do Barcelona vira assunto após ausência em treino de pré-temporada

O Barcelona realizou na tarde desta segunda-feira (14), a primeira sessão de treinos para a pré-temporada 2025/26, com destaque para a ausência do goleiro Ter Stegen. Segundo informações do jornal espanhol "Marca", o alemão permaneceu trabalhando separado do grupo na academia e os rumores sobre seu futuro ganham força.

Ídolo do clube, Ter Stegen vive uma situação delicada com o Barça, principalmente pela chegada iminente de Joan García, somada à provável renovação de Szczesny para seguir como opção no banco, que ameaça diretamente sua titularidade.

Diante desse cenário, cresce a percepção de que o alemão estaria sendo discretamente empurrado para fora do elenco. Ainda de acordo com o periódico, o Barcelona veria com bons olhos sua saída para aliviar o Fair Play Financeiro.

Como foram os primeiros treinos do Barcelona na pré-temporada

Segundo o "Marca", o treino começou com um pequeno atraso em relação ao horário previsto e sob uma temperatura muito elevada. Durante os quinze minutos que puderam ser acompanhados pela imprensa local, os treinadores interromperam frequentemente o trabalho e insistiram na hidratação dos atletas.

O técnico Hansi Flick programou uma primeira semana de treinamentos bastante intensa. O técnico alemão planejou dez sessões para a equipe blaugrana: haverá dois treinos por dia na terça, quinta e sábado, e um treino nos demais dias, sem descanso.

