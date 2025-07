Liverpool estuda contratação de destaque da Premier League

O Liverpool entrou na disputa pela contratação de Jean-Philippe Mateta, atacante do Crystal Palace, segundo informações do Footmercato. O jogador francês, que marcou 17 gols na última temporada, teria se reunido em Paris com representantes dos Reds, que buscam reforçar o setor ofensivo. Com contrato até 2027, Mateta também está na mira do Manchester United.

O jornal francês afirma que o Crystal Palace pode enxergar com bons olhos uma eventual venda do atacante ao Liverpool, uma vez que pretende arrecadar de 50 a 60 milhões de euros (325 a 390 milhões de reais) para aliviar os cofres do clube inglês.

O Liverpool mapeia o mercado em busca de opções ofensivas para a próxima temporada. Com o trágico falecimento de Diogo Jota e a possível ida de Darwin Nunêz ao Napoli, os Reds mandam suas atenções à posição de centroavante, e Mateta pode ser a melhor opção em termos de custo-benefício.

Desempenho de Mateta, alvo do Liverpool, na temporada

Jean-Philippe Mateta e Richards se preparando para a partida entre Manchester City x Crystal Palace (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Na última temporada, Jean-Philippe Mateta foi um dos principais jogadores do Crystal Palace nas campanhas da Premier League e do título da FA Cup. Veja os números do francês na temporada:

46 partidas 3299 minutos em campo 17 gols 4 assistências Nota Sofascore: 6.95

O atacante de 28 anos tem 1,92m de altura e é uma ótima opção para jogadas aéreas. Apesar da estatura, Mateta também sabe jogar em velocidade para receber bolas em profundidade.

