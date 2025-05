Mesmo após a demissão do Al-Hilal, o técnico Jorge Jesus presenteou jogadores e funcionários do clube saudita com relógios de luxo Franck Muller. O português prometeu entregar as peças de alto valor pela temporada histórica de 2023/24, onde a equipe conquistou a Saudi Pro League, a Copa do Rei Saudita e o recorde de 34 vitórias consecutivas, a maior série de triunfos da história do futebol masculino.

A marca de relógios suíços pode chegar a 100 mil euros (R$ 630 mil na cotação atual) em certos modelos. Jesus publicou um vídeo nas redes sociais entregando os presentes a alguns atletas e funcionários.

- Promessa é dívida. Parabéns mais uma vez pela vossa entrega e pela vossa conquista. Relógio comemorativo da temporada 2023 - 2024. Obrigado equipe - escreveu Jorge Jesus, em publicação no Instagram.

Jorge Jesus demitido do Al-Hilal

O técnico Jorge Jesus teve seu ciclo encerrado com o Al-Hilal após a eliminação para o Al-Ahli, na semifinal da Champions da Ásia. Antes do anúncio da contratação de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira, o português era um dos nomes mais cotados para assumir a Amarelinha.

Após uma temporada mágica em 2023/24, Jesus não conseguiu repetir os bons resultados em seu segundo ano consecutivo. Apesar do português ter vencido a Supercopa Saudita, o Al-Hilal foi eliminado nas quartas de final da Copa do Rei Saudita e ocupa a vice-liderança da Saudi Pro League.

A nível continental, o baque diante do rival local pesou na decisão da diretoria saudita. O Crescente foi derrubado pelo por 3 a 1, com direito a gol de Roberto Firmino, e deu adeus à competição na fase semifinal. No lugar do "Mister", Mohammad Al-Shalhoub assumirá até o fim da temporada.

