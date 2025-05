Ex-Timão fala sobre saída do clube e avalia Ancelotti na Seleção

A confirmação de Carlo Ancelotti como novo técnico da Seleção Brasileira movimentou jogadores brasileiros de diferentes lugares. Um deles foi Guilherme Biro, ex-Corinthians que joga atualmente no Sharjah SC, dos Emirados Árabes. Em entrevista ao Lance!, o ponta de 21 anos rasgou elogios ao italiano e revelou vontade de defender a Amarelinha. À época do Timão, o jogador teve experiência com o Brasil, mas sub-23.

— É um treinador que dispensa comentários, um dos melhores da história e muito vencedor. Tem todas as condições de fazer um grande trabalho. Como disse, é um sonho vestir a camisa da Seleção principal e estou trabalhando muito para isso acontecer.

Biro começou sua trajetória no futebol pelo Corinthians nas divisões de base em 2015 e assinou seu primeiro contrato profissional em 2020. Em 2021, fez sua estreia no elenco principal do Timão sob o comando de Vagner Mancini. Entre 2023 e 2024, foi convocado para a Seleção Brasileira sub-23.

Apesar de já ter estado junto à Seleção, vestindo a camisa do Brasil, o ponta afirmou ter foco em retornar, agora para a principal, e estar trabalhando intensamente para isso acontecer.

— Sempre tive o sonho de vestir a camisa da Seleção principal. A gente trabalha todos os dias por isso. Fico feliz de ter tido oportunidades em todas as seleções de base e de ter sido campeão. Sigo dando o meu melhor aqui no Sharjah, porque é isso o que eu controlo. Sei que, com boas atuações e com títulos, essa chance pode aparecer no momento certo.

Mudança para o Sharjah FC e futuro no Corinthians

Pela equipe principal do Corinthians, Guilherme Biro disputou 29 jogos até ser negociado ao Sharjah FC por empréstimo, em 2024. À época, o atacante revelou que não havia espaço para ele no elenco e, por isso, a decisão era correta para que ganhasse minutagem e experiência no futebol. Após temporada nos Emirados Árabes, a diretoria alvinegra acertou a transferência definitiva.

Questionado se ficou alguma mágoa ao ser utilizado menos que o esperado em três anos, Biro afirmou ter muita gratidão ao Corinthians e disse entender os motivos de não ter o protagonismo na equipe principal. Além disso, revelou que seria "uma alegria" voltar a vestir a camisa do Timão no futuro.

— De jeito nenhum (mágoa do Corinthians). Pelo contrário, tenho muita gratidão pelo Corinthians. Foi o clube que me formou tanto como pessoa quanto como profissional. Fui muito feliz lá e sigo torcendo pelo sucesso do clube. É claro que a gente sempre quer jogar, mas entendo qual era o momento do clube. Levo como aprendizado. Se um dia surgir a oportunidade e for algo bom para todos, seria uma alegria voltar a vestir a camisa do Corinthians. Tenho muito carinho pelo clube, e o Corinthians é um gigante do futebol brasileiro e mundial.

Guilherme Biro deixou o Corinthians em 2024 (Foto: Reprodução/Instagram)

Planos e sonhos para o futuro

Mesmo com o foco total na atual temporada nos Emirados, Guilherme Biro não esconde os objetivos a longo prazo.

— Tenho grandes objetivos na carreira. Ainda sou novo e estou evoluindo. Jogar tanto na Seleção quanto na Europa é um sonho de qualquer jogador de futebol. Mas, hoje, estou focado em dar meu máximo no Sharjah e ser campeão. O que acontecer no futuro, deixo nas mãos de Deus. Tudo tem seu tempo. O mais importante é estar feliz onde estou, seguir evoluindo e estar preparado.

