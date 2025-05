Técnico do Arsenal, Mikel Arteta foi questionado sobre o fato de sua equipe não participar do Mundial de Clubes, que será disputado entre junho e julho. O comandante não lamentou e se mostrou aliviado após uma temporada com muitos problemas, principalmente com relação a lesões.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Adoraríamos fazer parte disso, certamente. Do jeito que o elenco está, com os números que temos, isso colocaria muito estresse novamente no plantel. Então não é uma escolha, não estamos nisso. Mas temos que planejar o elenco que teremos disponível. Queremos vencer essas competições também.

continua após a publicidade

Embora não esteja presente no Mundial de Clubes, Arteta não descarta movimentações do Arsenal no período da janela de transferências do torneio. A Fifa decidiu pela abertura da janela de transferências entre os dias 1º e 10 de junho, e os Gunners estão atentos ao mercado.

- Existe uma oportunidade e podemos usar em nosso benefício. Estamos cientes e veremos o que faremos.

Na temporada, o Arsenal ainda possui compromissos contra o Newcastle e Southampton em busca de garantir uma vaga na próxima edição da Champions League. Os Gunners poderão fazer parte do próximo Mundial de Clubes caso conquistem o principal torneio da Europa nas próximas três edições.

continua após a publicidade