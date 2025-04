O Al-Hilal foi eliminado da Champions da Ásia nesta terça-feira (29), no King Abdullah Sports City, após a derrota por 3 a 1 para o Al-Ahli, no jogo válido pela semifinal da competição continental. Os gols dos visitantes foram marcados por Roberto Firmino, Ivan Toney e Firas Al-Buraikan enquanto Salem Al Dawsari diminuiu à equipe de Jorge Jesus.

Com o resultado, o Al-Hilal volta a Riade para tentar alcançar a liderança do Campeonato Saudita - clube ocupa a vice-colocação, com 62 pontos, seis a menos do Al-Ittihad. Enquanto isso, o Al-Ahli enfrenta o vencedor do confronto do outro lado da chave: Al-Nassr ou Kawasaki Frontale.

Como foi a partida entre Al-Hilal e Al-Ahli?

O Al-Ahli mostrou ser superior ao Al-Hilal em quase todos os 90 minutos do duelo. A etapa inicial foi bastante movimentada, com o placar sendo aberto logo aos 8 minutos; após lançamento do Ibañez, Galeno avançou pelo lado esquerdo e cruzou para Roberto Firmino fazer o primeiro gol do jogo.

A equipe visitante continuou tendo chances, e o Al-Hilal teve dificuldades em neutralizar os ataques do time. Aos 26 de jogo, os alviverdes ampliaram com Ivan Toney, quando recebeu um passe em profundidade de Mahrez. Porém, mesmo com poucas chances, os comandados de Jorge Jesus conseguiram diminuir faltando menos de 10 minutos para o intervalo. Renan Lodi devolveu a bola, bateu na defesa, e caiu nos pés do craque árabe Salem Al-Dawsari.

Na segunda etapa, os assistentes de campo estavam com olhos bem abertos para o azar do Al-Ahli. Aos 3 minutos, Ivan Toney teve o gol anulado após a marcação do impedimento no lance. Em seguida, mais uma vez, Toney viu mais um tento revogado pela arbitragem após cruzamento de Alioski.

O Al-Hilal sofreu bastante no segundo tempo, mas continuou a sonhar com uma classificação devido à curta vantagem. Mais uma vez, o Al-Ahli teve uma boa oportunidade com o brasileiro Firmino aos 27 minutos, mas bola bateu na trave. Logo depois, Mahrez invadiu a área e sofreu o pênalti, flagrado após confirmação do árbitro no VAR, mas Kessié perdeu mais uma oportunidade da equipe ampliar a vantagem e fechar o caixão.

Após a forte pressão e as tentativas falhas de ampliar o placar, o Al-Ahli finalmente conseguiu fechar a conta e marcar o terceiro gol em cima do Al-Hilal. Al-Buraikan, que havia acabado de entrar, recebeu de frente para o gol, e chutou para finalizar o massacre.

Firmino marca, Al-Ahli massacra e elimina Al-Hilal na Champions da Ásia (Foto: AFP)

O que vem por aí?

Agora, o Al-Hilal visita o Al-Raed no dia 7 de maio, pela 30ª rodada do Campeonato Saudita. O Al-Ahli, no entanto, se prepara para enfrentar Al-Nassr ou Kawasaki Frontale no sábado (3), pela grande decisão do Super Oito da Champions Asiática.

✅ FICHA TÉCNICA

Al-Hilal 1 x 3 Al-Ahli

Semifinal — Champions Asiática

📆 Data e horário: terça-feira, dia 29 de abril, às 13h30 (de Brasília)

📍 Local: King Abdullah Sports City, em Jidá (SAU)

🥅 Gols: Roberto Firmino, 9'/1ºT (0-1); Ivan Toney, 27'/1°T (0-2); Reijnders, 42'/1°T (1-2); Al-Buraikan, 45+7'/2°T (1-3)

🟨 Cartão amarelo: Ezgjan Alioski, Ali Majrashi e Demiral (AHL); Mitrovic, Salem Al Dawsari, Al Yami, Ruben Neves e Bounou

🟥 Cartão vermelho: Koulibaly

⚽ ESCALAÇÕES

🔵🔵 Al-Hilal (Técnico: Jorge Jesus)

Bounou; Al-Shahrani (Al-Yami), Koulibaly, Al-Bulaihi e Renan Lodi; Ruben Neves e Sergej Milinkovic-Savic; Malcom, Al-Dawsari, e Marcos Leonardo (Kaio César [Hassan Al-Tambakti]); Mitrovic.

🟢⚪ Al-Ahli (Técnico: Matthias Jaissle)

Mendy; Majrashi (Sulaiman), Demiral, Ibañez e Alioski; Kessié e Al-Johani; Mahrez, Roberto Firmino (Firas Al-Buraikan) e Galeno (Gabri Veiga); Ivan Toney.