Alvo da Seleção Brasileira, Jorge Jesus é demitido do Al-Hilal

Alvo da Seleção Brasileira, o técnico Jorge Jesus foi demitido do Al-Hilal, da Arábia Saudita, nesta sexta-feira (2), após a eliminação para o Al-Ahli, na semifinal da Champions da Ásia. Com isso, o treinador tem caminho livre para assinar contrato com a CBF após a saída de Dorival Júnior e a falta de acordo com Carlo Ancelotti, que segue no Real Madrid.

Após uma temporada mágica em 2023/24, Jesus não conseguiu repetir os bons resultados em seu segundo ano consecutivo. Apesar do português ter vencido a Supercopa Saudita, o Al-Hilal foi eliminado nas quartas de final da Copa do Rei Saudita e ocupa a vice-liderança da Saudi Pro League.

A nível continental, o baque diante do rival local pesou na decisão da diretoria saudita. O Crescente foi derrubado pelo por 3 a 1, com direito a gol de Roberto Firmino, e deu adeus à competição na fase semifinal. No lugar do "Mister", Mohammad Al-Shalhoub assumirá até o fim da temporada.

🔰 Jorge Jesus na Seleção? O que se sabe sobre o assunto?

Com isso, Jorge está livre no mercado e é tratado como uma das prioridades para assumir a Seleção Brasileira. O comandante tem a chance de fazer sua estreia no comando da Amarelinha no dia 5 de junho contra o Equador, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

O favorito para assumir o cargo era Carlo Ancelotti, que tem vínculo com o Real Madrid. Porém, o clube merengue se recusou a pagar a multa rescisória, e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) bateu o pé pela solicitação do fim do ciclo antes do Mundial de Clubes. Sem acordo entre as partes, as negociações foram encerradas, e o lusitano tem caminho livre para abrir conversas.

Jorge Jesus entra no Guinness Book com Al-Hilal 📖

Apesar da demissão, Jorge Jesus fez história com o Al-Hilal e entrou para o Guinness Book, o famoso livro dos recordes. Isso porque a equipe comandada pelo português conseguiu 34 vitórias consecutivas, a maior série de triunfos da história do futebol. A marca foi alcançada em 2023-24, temporada de títulos na Saudi Pro League e na Copa do Rei Saudita.