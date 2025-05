O empresário John Textor foi novamente alvo de críticas e protestos da torcida do Lyon. Nem mesmo o título da equipe feminina do clube no Campeonato Francês fez com que o norte-americano fosse aliviado pela fúria dos torcedores, que o cercaram após a partida desta sexta-feira contra o PSG.

Ao ser questionado por um torcedor da arquibancada, Textor afirmou que o clube está "salvo", apesar dos rumores de ruína financeira e ainda fez uma forte crítica à imprensa.

— Não leiam a me*** da imprensa.

Não é a primeira vez que o empresário se manifesta contrário à imprensa, principalmente francesa. No início de maio, Textor detonou uma matéria publicada pelo jornal L'Équipe, que ligava sua gestão a um acordo com a Uefa para não perder a possibilidade de atuar em competições europeias.

Em nota, o dono do Botafogo desmentiu o jornalista do periódico e afirmou que o Lyon não será impedido de disputar torneios europeus por conta das dívidas da gestão de Textor, nem irá sofrer outras sanções severas por parte da Direção Nacional de Controle e Gestão (DNCG) da Liga de Futebol Profissional (LFP), que solicita uma rápida resolução dos problemas.

O que é IPO? Entenda planos de Textor para o Grupo Eagle

A Eagle Football Holding, conglomerado de clubes liderado por John Textor, está prestes a dar um passo histórico no futebol mundial: abrir seu capital na Bolsa de Valores de Nova York. Segundo o jornal britânico City AM, o IPO (sigla em inglês para Initial Public Offering) será registrado em breve na SEC, órgão que regula o mercado financeiro dos Estados Unidos.

Com clubes como Botafogo, Lyon, Crystal Palace e RWD Molenbeek, a Eagle Football pode se tornar a primeira rede de clubes a realizar uma oferta pública de ações. A expectativa é de que a empresa seja avaliada em até US$ 2 bilhões (cerca de R$ 11,3 bilhões).

O movimento busca recolocar dinheiro no caixa e quitar dívidas feitas durante a compra dos clubes, especialmente o Lyon, que exigiu empréstimos com o fundo Ares.

A sigla IPO significa Initial Public Offering, ou Oferta Pública Inicial. Trata-se do processo em que uma empresa abre seu capital ao mercado, permitindo que qualquer investidor compre ações dela na Bolsa de Valores. Ao fazer isso, a companhia passa a ter novos sócios e precisa seguir regras rígidas de transparência e governança. O objetivo, geralmente, é levantar recursos para investir ou reduzir dívidas.

