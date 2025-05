Deco crava permanência de Raphinha no Barcelona

O Barcelona chegou a um acordo sobre a renovação de contrato do atacante Raphinha, que teve uma temporada digna de Bola de Ouro. Foi o que disse Deco, diretor esportivo do Barça, em entrevista à rádio "RAC1". Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o brasileiro estenderá o vínculo na Catalunha até junho de 2028.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Um jogador tem que estar no Barça cem por cento. Porque, se não estiver, não triunfa aqui. E o Raphinha nunca quis sair. Ele tinha confiança em si mesmo e nós ficamos encantados, porque queríamos melhorar a equipe. Sem o Raphinha, o nível do time não teria sido tão alto - disse Deco.

continua após a publicidade

- Não me surpreende porque o conheço há muitos anos. Este ano ele esteve em um nível brutal. Vai renovar por mais um ano - continuou o diretor esportivo do Barcelona.

No inverno europeu, o brasileiro chegou a receber uma proposta com números inacreditáveis vinda da Arábia Saudita no meio da temporada, que disponibilizou a pagar um salário de dez dígitos por um contrato de quatro anos. Entretanto, o jogador negou a proposta e escolheu se manter na Catalunha.

continua após a publicidade

Raphinha se tornou peça-chave desde que Hansi Flick chegou ao Barcelona nesta temporada. Preterido seguidamente por Xavi, o camisa 11 se encontrou com o treinador alemão, e mudou não só a posição, mas o estilo de jogo, se tornando mais letal no último terço. Ele foi fundamental nas conquistas do clube e bateu recordes na Champions League.

Outras respostas de Deco, diretor esportivo do Barça

Deco conduziu a negociação de Raphinha com o Barcelona (Foto: Divulgação/Barcelona)

Ainda na entrevista, Deco comentou sobre a joia Lamine Yamal, que está próximo de acertar a renovação de contrato com o Barcelona, como dito anteriormente pelo presidente Joan Laporta, e chegou a receber propostas de clubes gigantes da Europa.

— Na temporada passada, vieram perguntar sobre ele (Yamal). Este ano, ainda não. Mas queremos que ele fique e aproveite o Lamine por muito tempo. O PSG veio perguntar. O Real Madrid, não — disse Deco, diretor esportivo do Barcelona.

Números de Raphinha pelo Barcelona na temporada

⚽ 56 jogos

⌛ 4.598 minutos em campo

🥅 34 gols

📤 23 assistências

✅ 40 vitórias

🟰 7 empates

❌ 9 derrotas

🏆 Títulos: Supercopa da Espanha, Copa do Rei e La Liga

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.