Torcida do Lyon protesta contra John Textor: ‘Mil promessas’

Na vitória do Lyon por 2 a 0 sobre o Angers na Ligue 1, John Textor foi alvo de protestos por parte da torcida de seu clube. O dono da SAF do Botafogo não foi perdoado e foi cobrado durante todo o primeiro tempo com faixas que questionavam as ações do norte-americano.

- Textor, em três anos são quatro treinadores, dois gerentes gerais, dois diretores financeiros e mil promessas - diziam as faixas estendidas nas arquibancadas do Groupama Stadium.

Os protestos aconteceram sem a presença de John Textor no jogo do Lyon, uma vez que o empresário estava em Londres para acompanhar a final da Copa da Inglaterra entre Crystal Palace e Manchester City. O norte-americano possui 45% do clube londrino.

Apesar da vitória, o Lyon não conquistou classificação para a Champions League, que era o principal objetivo de Textor. Ainda assim, o clube garantiu vaga na próxima edição da Conference League devido ao tropeço do Strasbourg para o Le Havre.

