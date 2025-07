O Fenerbahçe anunciou a chegada de Jhon Durán como novo reforço no domingo (6). Em menos de seis meses, o atacante colombiano de 21 anos está de saída do Al-Nassr, da Arábia Saudita, por tempo determinado. O vínculo de empréstimo é válido por um ano.

Em janeiro de 2025, clube saudita investiu R$ 585 milhões para tirar o destaque do Aston Villa. Em sua primeira temporada, ele teve bons números: 12 gols em 18 jogos no Al-Nassr. Na equipe, fez dupla de ataque ao lado de Cristiano Ronaldo.

Nascido em Medelín, Colômbia, Jhon Durán iniciou a carreira no Envigado, onde estreou profissionalmente em 2019, aos 15 anos. Em 2021, transferiu-se para o Chicago Fire, da MLS, tornando-se o jogador internacional mais jovem a assinar com a liga estadunidense. O bom desempenho chamou a atenção do Aston Villa, da Premier League, que o contratou em 2023. Na Inglaterra, marcou gols decisivos e ganhou projeção no universo do futebol internacional, o que o fez mudar de continente mais uma vez. Pela seleção colombiana, são 17 oportunidades, com três tentos.

Com 1,85 m, Durán destaca-se pela velocidade, força e precisão nas finalizações. Considerado um dos jovens mais promissores do futebol, ele continua a atrair os olhares do cenário global. Agora, torna-se o principal alvo ofensivo do time de José Mourinho na janela chega para disputar a fase de playoffs da Champions League.

