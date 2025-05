John Textor lidará mais uma vez com problemas financeiros no Lyon. A Uefa impôs uma sanção financeira ao clube por contas não pagas a outros clubes e autoridades sociais e fiscais ao longo da temporada, em controle feito pelo Corpo de Controle Financeiro dos Clubes (CFCB).

A entidade anunciou que o bilionário, dono do Grupo Eagle, que comanda as ações não só no Lyon, mas em outras equipes, como o Botafogo, precisará desembolsar 200 mil euros (cerca de R$ 1,27 milhão na cotação atual). O valor é diretamente referido à ausência do pagamento de algumas contas ao longo de 2024-25.

Outros 12 clubes também foram sancionados pela entidade máxima do futebol europeu, por motivos semelhantes. Veja a lista abaixo:

⚽ Trabzonspor-TUR - 100 mil euros

⚽ Dinamo Batumi-GEO - 100 mil euros

⚽ Astana-CAZ - 50 mil euros

⚽ Shakhtar Donetsk-UCR - 50 mil euros

⚽ Dinamo Tbilisi-GEO - 40 mil euros

⚽ Ballkani-KOS - 40 mil euros

⚽ Wisla Cracóvia-POL - 40 mil euros

⚽ Tobol Kostanaky-CAZ - 30 mil euros

⚽ Lincoln Red Imps-GBT - 10 mil euros

⚽ Buducnost Podgorica-MNE - 10 mil euros

⚽ Kryvbas Kryvyi Rih-UCR - sob aviso de punição

⚽ Polissya Zhytomyr-UCR - sob aviso de punição

Devido à reincidência, Astana, Tbilisi e Batumi não poderão disputar nenhuma competição continental em 2025-26. A mesma situação pode acontecer com os franceses, se a dívida for estendida, de maneira temporal ou quantitativa.

🚨 Lyon de John Textor vai cair na França?

O Lyon também está sob aviso da Liga de Futebol Profissional da França (LFP) por um possível rebaixamento. Textor precisará resolver um rombo de mais de R$ 725 milhões, e a Direção Nacional de Controle e Gestão (DNCG) local conduz as investigações da situação. Antes, a diretoria havia sido notificada de um transfer ban - impossibilidade de contratar novos jogadores -, mas agora, o destino pode ser a Ligue 2.

Uma das esperanças de resolução do problema era a possível conquista da Europa League, mas o clube foi eliminado pelo Manchester United sofrendo três gols na prorrogação das quartas de final, e não pôde embolsar o bônus de título. Mais recentemente, o respiro veio através da extensão da parceria com a Emirates, que estampa seu nome na parte frontal da camisa dos franceses, e pagará R$ 600 milhões em um espaço de cinco anos.