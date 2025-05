A Uefa propõe um acordo com o Lyon, de John Textor, com o objetivo de determinar uma punição pesada em meio a crise financeira do clube francês. No entanto, a equipe pode ser excluída das competições da entidade caso não aceite as sanções, segundo o "L'Équipe".

Dentre as medidas pesadas, o Lyon pode ser multado em cerca de 10 milhões de euros, além de ter restringida sua atuação no mercado de transferências e sua folha de pagamento. Na quarta-feira (7), houve uma reunião entre representantes da Uefa com John Textor e Michael Gerlinger, diretor da Eagle Football Group.

O Lyon ainda não definiu o que irá fazer, mas corre o risco de ser excluído dos torneios da Uefa caso recuse o acordo. Atualmente, o clube de John Textor ocupa a 7ª colocação da Ligue 1 e sonha com uma vaga na próxima edição da Champions League.

Recentemente, o Lyon anunciou um prejuízo líquido de 117 milhões de euros no segundo semestre de 2024. Além de ter sido proibido de se reforçar na janela de transferências de janeiro pela Direção Nacional de Controle de Gestão (DNCG), a equipe corre o risco de ser rebaixada à Ligue 2.

Exemplo para o Lyon de John Textor

Entre 2018 e 2020, o Milan foi excluído de torneios da Uefa por não ter aceitado um acordo com a Uefa em meio a um período de crise financeira. O Lyon, de John Textor, chegou a ficar ameaçado de disputar o mata-mata da Europa League, embora tenha recebido o sinal verde em fevereiro e tendo sido eliminado nas quartas de final após derrota para o Manchester United.