John Textor paga dívida, e Lyon se livra de punição da Fifa

John Textor, dono da SAF do Botafogo, evitou um grande problema para o Lyon. O mandatário acertou, junto à Fifa, uma dívida de quatro dígitos para se livrar de uma lista que incluiria o clube no processo de transfer ban, o que impediria o registro de novas jogadores. A informação é do jornal local "L'Équipe".

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O valor da sanção estava avaliado em 2.238,36 euros (mais de R$ 14 mil na cotação atual), e fazia referência à contratação de Amin Sarr. O atacante sueco foi comprado junto ao Heerenveen, da Holanda, em janeiro de 2023.

continua após a publicidade

A punição inicial, aplicada pela entidade máxima do futebol mundial, aconteceu após a demora de Textor em cumprir o prazo de 45 dias, estipulado no dia 9 de abril. Com a emissão do pagamento, o transfer ban foi anulado, e o clube, em primeira instância, poderá contratar atletas na janela de transferências do verão europeu.

➡️ Beraldo comemora convocação por Ancelotti às vésperas da final da Champions: ‘Momento especial’

🚨 Lyon de John Textor vai cair na França?

O Lyon também está sob aviso da Liga de Futebol Profissional da França (LFP) por um possível rebaixamento. Textor precisará resolver um rombo de mais de R$ 725 milhões, e a Direção Nacional de Controle e Gestão (DNCG) local conduz as investigações da situação. Antes, a diretoria havia sido notificada de um transfer ban - impossibilidade de contratar novos jogadores -, mas agora, o destino pode ser a Ligue 2.

continua após a publicidade

Uma das esperanças de resolução do problema era a possível conquista da Europa League, mas o clube foi eliminado pelo Manchester United sofrendo três gols na prorrogação das quartas de final, e não pôde embolsar o bônus de título. Mais recentemente, o respiro veio através da extensão da parceria com a Emirates, que estampa seu nome na parte frontal da camisa dos franceses, e pagará R$ 600 milhões em um espaço de cinco anos. A vaga conquistada através da liga local na próxima edição da Europa League também levará o clube a receber um valor ainda não especificado que ajudará na resolução dos litígios.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.