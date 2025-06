De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, Simone Inzaghi aceitou a proposta do Al-Hilal e vai fechar com o clube ainda esta semana para a disputa do Mundial de Clubes. O treinador italiano já negociava há algum tempo com o clube saudita. O esperado é que ele se torne o técnico mais bem pago do mundo. O atual vice-campeão da Champions League assinará um contrato de três temporadas.

As conversas entre o técnico da Inter de Milão e o Al Hilal avançaram nas últimas semanas. A equipe saudita deve fazer o técnico italiano ter o maior salário da posição no mundo se aceitar. Trata-se de uma proposta de 50 milhões de euros por temporada.

Segundo o jornalista italiano, Inzaghi e representantes do Al Hilal se encontraram nesta terça-feira (3) em uma reunião que definiu o acordo entre as partes. Em entrevista após a derrota por 5 a 0 para o PSG na final da Champions League, Inzaghi deixou seu futuro em aberto.

— Será que vou ao Mundial de Clubes na América? Vim aqui (para a coletiva) por educação e respeito a vocês. Não sei como responder a essa pergunta. Veremos nos próximos dias com o clube. Agora, depois de uma final, a segunda perdida em três anos, há muita amargura para pensar. Haverá tempo para conversar sobre isso com calma com o meu clube, que estava conosco esta noite, até no vestiário — disse Inzaghi.

O Al Hilal está no grupo H do Mundial de Clubes e estreia no dia 18 deste mês contra o Real Madrid. A equipe ainda enfrenta o Salzburg, da Áustria, e o Pachuca, que tem interesse na contratação de Neymar, na busca da classificação para as oitavas de final da competição.

Fechado com o Al Hilal, Inzaghi fez história na Inter de Milão

Após ter tido uma passagem de destaque pelo Lazio, Simone Inzaghi chegou a Inter de Milão para substituir Antonio Conte, que deixou a equipe por conta de desacordos com a direção da equipe sobre transferências e elenco.

Desde que assumiu o Neroazzurri em 2021, o técnico italiano conseguiu transformar o clube em uma equipe vencedora. Foi campeão do Campeonato Italiano na última temporada, bicampeão da Copa da Itália e três vezes campeão da Supercopa da Itália.

Simone Inzaghi, acertado com o Al Hilal, em Inter de Milão x Bayern de Munique (Foto: Marco Bertorello / AFP)

Na atual temporada, a Inter de Inzaghi ficou com o vice do campeonato italiano após uma disputa acirrada da Inter de Milão com o campeão Napoli e perdeu a final da Champions League para o PSG em uma final vexatória.

