O Bahia está definido para enfrentar o Confiança logo mais às 19h (horário de Brasília), em jogo atrasado válido pela quinta rodada da Copa do Nordeste. O Tricolor vai ao Batistão, em Aracaju, com um time alternativo, cheio de peças do elenco sub-20, para tentar confirmar a liderança do grupo B. A única exceção é o goleiro Danilo Fernandes, que ganha oportunidade como titular.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Leonardo Galbes, treinador da equipe sub-20 do Bahia (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Rogério Ceni resolveu preservar o elenco principal do Bahia em meio à maratona de jogos da temporada e vai mandar os atletas mais jovens à campo, com a presença de peças da equipe sub-20 para enfrentar o Confiança. Vale destacar que o Tricolor está em situação confortável na liderança do grupo B, com 13 pontos, e precisa só pontuar nesta partida para garantir a primeira posição.

Nem o próprio Rogério Ceni viajou, e quem fica no comando da equipe é Leonardo Galbes, técnico do sub-20. Um dos únicos do elenco profissional que pediram para estar com a delegação foi o goleiro Danilo Fernandes.

continua após a publicidade

Dentre os atletas que já passaram pelo profissional, e o torcedor do Bahia conhece bem, estão Sidney, Jota, Ruan Pablo e Kauã Davi.

Escalação de Bahia e Confiança

Time sub-20 reunido na Cidade Tricolor (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Assim, a escalação do Bahia de Leonardo Galbes para enfrentar o Confiança é a seguinte: Danilo Fernandes; Lucyan, Kauã Davi, Dodô e Daniel Lima; Sidney, David Martins, Jota e Vitinho; Ruan Pablo e Juninho.

Já o Confiança de Luizinho Vieira começa com: Felipe; Weriton, Maicon, Eduardo Moura e Renilson; Airton, Valdir Júnior e Dionísio; Thiago Santos, Breyner Camilo e Neto.

continua após a publicidade

+ A incógnita da Copa do Nordeste: como atraso pode impactar no calendário

✅ FICHA TÉCNICA

CONFIANÇA X BAHIA

5ª RODADA - GRUPO B - COPA DO NORDESTE

📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de junho de 2025, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Arena Batistão, em Aracaju;

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho;

🚩 Assistentes: Renan Aguiar da Costa e Eleuterio Felipe Marques Junior.