Jogos de ontem: resultados do futebol (04/12/2024)

Entre os resultados do futebol de ontem, quarta-feira (04), os destaques do futebol foram dois jogos que poderiam ter decidido o título do Campeonato Brasileiro: o Botafogo venceu o Internacional no Beira-Rio mas (ainda) não foi campeão, já que o Palmeiras bateu o Cruzeiro no Mineirão com um gol no fim.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Resultados dos jogos de ontem, de quarta-feira, 04 de dezembro de 2024

Resultados do Brasileirão

Vasco 2 x 0 Atlético-MG

Vitória 1 x 1 Grêmio

São Paulo 1 x 2 Juventude

Criciúma 0 x 3 Flamengo

Internacional 0 x 1 Botafogo

Cruzeiro 1 x 2 Palmeiras

Atlético-GO 3 x 1 Fortaleza

Resultados do Campeonato Inglês

Everton 4 x 0 Wolverhampton

Manchester City 3 x 0 Nottingham Forest

Newcastle 3 x 3 Liverpool

Southampton 1 x 5 Chelsea

Arsenal 2 x 0 Manchester United

Aston Villa 3 x 1 Brentford

continua após a publicidade

Resultados do Campeonato Espanhol

Athletic Bilbao 2 x 1 Real Madrid

Resultados da Copa da Alemanha

Colônia 2 x 1 Hertha Berlin

Wolfsburg 3 x 0 Hoffenheim

RB Leipzig 3 x 0 Eintracht Frankfurt

Karlsruher 2 (4) x (5) 2 Augsburg

Resultados da Copa do Rei da Espanha

Unionistas de Salamanca 2 x 3 Rayo Vallecano

Sant Andreu 1 x 3 Betis

Gimnàstic 0 x 1 Huesca

Cádiz 0 x 1 Eldense

Ourense 1 x 0 La Coruña

Cultural Leonesa 1 x 2 Almería

Racing 1 x 0 Sporting Gijón

Pontevedra 1 x 0 Villarreal

Estepona 2 (4) x (5) 2 Leganés

Logroñés 0 (4) x (3) 0 Girona

Ejea 1 x 3 Valencia

Zamora 0 (1) x (3) 0 Tenerife

Resultados da Copa da Itália

Fiorentina 2 x 2 Empoli

Resultados da Copinha Feminina

Grêmio feminino sub-20 3 x 1 Vitória feminino sub-20

América-MG feminino sub-20 2 x 0 Sport feminino sub-20

Ferroviária feminino sub-20 2 x 5 Botafogo feminino sub-20

Santos feminino sub-20 1 x 2 Fluminense feminino sub-20

Cruzeiro feminino sub-20 0 x 2 Fortaleza feminino sub-20

Corinthians feminino sub-20 6 x 0 Centro Olímpico feminino sub-20

continua após a publicidade

Resultados do Campeonato Holandês

Ajax 2 x 2 Utrecht

Resultado do jogo do Botafogo

O Botafogo venceu o Internacional por 1 a 0, no Beira-Rio, nesta quarta-feira (4), mas precisará adiar a comemoração do título. Savarino marcou para o Glorioso, logo aos quatro minutos. Agora, o Alvinegro recebe o São Paulo, no Nilton Santos, em partida que definirá quem será o campeão do Campeonato Brasileiro. A virada do Palmeiras sobre o Cruzeiro, no Mineirão, levou a disputa para a última rodada.

Resultado do jogo do Palmeiras

O Palmeiras venceu o Cruzeiro de virada nesta quarta-feira (4), no Mineirão, e segue vivo na disputa pelo título do Brasileirão. Matheus Pereira abriu o placar para a Raposa no início do segundo tempo, enquanto Maurício, que substituiu Felipe Anderson, e Estêvão, com um golaço de falta, marcaram para o Verdão.