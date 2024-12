Palmeiras vira sobre o Cruzeiro e segue vivo na luta pelo título do Brasileirão

O Palmeiras venceu o Cruzeiro de virada nesta quarta-feira (4), no Mineirão, e segue vivo na disputa pelo título do Brasileirão. Matheus Pereira abriu o placar para a Raposa no início do segundo tempo, enquanto Maurício, que substituiu Felipe Anderson, e Estêvão, com um golaço de falta, marcaram para o Verdão.

continua após a publicidade

+ Abel comenta chances de título do Palmeiras no Brasileirão: ‘Já esteve nas nossas mãos’

+ Simule os resultados da última rodada do Brasileirão no Simulador do Lance!

Com o resultado a equipe paulista chegou aos 73, três atrás do Botafogo, líder da competição. Já o Cruzeiro permaneceu com 59, na nona colocação, e saiu da luta por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores

continua após a publicidade

Como foi o jogo?

A primeira etapa foi marcada pelo confronto entre Cássio e o ataque do Palmeiras. O goleiro realizou pelo menos três defesas cruciais, impedindo o adversário, que precisava da vitória para se manter vivo na competição, de abrir o placar. No total, o ex-jogador do Corinthians somou oito intervenções ao longo do 45 minutos iniciais.

A equipe de Abel Ferreira foi superior e pressionou o Cruzeiro no campo defensivo. Estêvão e Felipe Anderson tiveram boas chances de anotar, mas pararam no camisa 1. O Verdão controlou as ações no meio de campo e buscou oportunidades nas bolas paradas, principalmente em escanteios, mas sem sucesso. A Raposa, por sua vez, tentou aproveitar os contra-ataques e criou sua principal chance com o atacante Lautaro Díaz.

continua após a publicidade

A segunda etapa começou com o Palmeiras em busca do ataque, mas quem saiu na frente foi o Cruzeiro. Após uma falha na saída de bola, Matheus Pereira aproveitou um cruzamento rasteiro para abrir o placar em Belo Horizonte.

Sem alternativa além da vitória, o Palmeiras partiu com todas as forças e conseguiu o empate. Maurício, que substituiu Felipe Anderson no intervalo, deixou tudo igual no marcador. Na reta final, Estêvão assumiu o protagonismo.

Destaque do Verdão no jogo, Estêvão criou várias oportunidades e virou a partida com um golaço de falta aos 44 minutos. Com o resultado, o Palmeiras mantém vivo o sonho do tricampeonato.

Cássio, goleiro do Cruzeiro, em partida contra o Palmeiras (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Duelo sem torcida

O duelo no Mineirão ocorreu sem a presença de público, por determinação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que oficializou a decisão por meio de nota oficial. Nos últimos dias, Matheus Simões, vice-governador de Minas Gerais, solicitou que a partida entre as equipes fosse disputada com torcida única, devido a uma emboscada de integrantes da Mancha Verde contra a Máfia Azul, que resultou em uma morte e 17 feridos.

O Palmeiras, por sua vez, contestou a decisão. Em resposta, a CBF optou por realizar a partida com portões fechados no Mineirão nesta quarta-feira (4), a fim de manter a isonomia da competição.

O que vem por aí?

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (8), quando enfrenta o Fluminense no Allianz Parque, às 16h (horário de Brasília). No mesmo dia e horário, o Cruzeiro visita o Juventude no estádio Alfredo Jaconi. Ambas as partidas são válidas pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro.

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 x 2 PALMEIRAS

37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024

📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de dezembro de 2024, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

🥅 Gols: Matheus Pereira (5' 2ºT), Maurício (15' 2ºT) e Estêvão (441 2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Marlon, Zé Ivaldo e Anderson (CRU); Vitor Reis

🔴 Cartão vermelho: -

Escalações

CRUZEIRO (Técnico: Fernando Diniz)

Cássio; William, João Marcelo, Villalba e Marlo; Lucas Silva, Ramiro, Matheus Pereira (Vitinho), Japa (Peralta) e Gabriel Veron (Kenji); Lautaro Díaz (Tevis).

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay (Mayke), Murilo, Vitor Reis e Vanderlan (Caio Paulista); Aníbal Moreno (Menino), Richard Ríos e Raphael Veiga (Lázaro); Felipe Anderson (Maurício), Estêvão e Flaco López.