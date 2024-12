A primeira final da Liga Nacional de Handebol é definida; veja jogos

A Final Four da Liga Nacional de Handebol começou, nesta terça-feira (3), no ginásio Mineirinho, em Belo Horizonte. A etapa final do torneio acontecerá entre os dias 3 e 6 de dezembro, quando está marcada a grande final, a partir das 14h.

continua após a publicidade

➡️ Brasil atropela El Salvador e garante vaga no Mundial de handebol em 2025

Como foi até agora?

Primeiro dia

Com o primeiro dia reservado para o masculino, o Pinheiros-SP eliminou o atual campeão Praia Clube-MG e agora vai enfrentar o Taubaté-SP, que derrotou o Nacional-SC.

O primeiro confronto do torneio teve Taubaté-SP e Nacional-SC. Até os 15 minutos do segundo tempo, as duas equipes fizeram uma disputa gol a gol. Mas o Taubaté assumiu a dianteira e conseguiu abrir uma vantagem, garantindo a vitória por 33 a 29.

continua após a publicidade

Segundo dia

Já no segundo jogo do dia, Praia Clube-MG e Pinheiros-SP também mostraram equilíbrio dentro de quadra desde os minutos iniciais. Tanto que o primeiro tempo terminou empatado por 11 a 11. Mas na etapa final, os paulistas encaixaram o jogo e fecharam a partida em 27 a 19.

O que vem por aí?

Nesta quarta-feira (4) será a vez do feminino. Os jogos começam às 15h e a entrada no ginásio Mineirinho é gratuita para o público. Com confrontos marcados entre Maringá-PR e Português-PE, e Pinheiros e Cascavel.

continua após a publicidade

Programação do Final Four

03/12 - Masculino

15h - Handebol Taubaté-SP 33 x 29 São José Nacional-SC

17h - Esporte Clube Pinheiros-SP 27 x 19 Praia Clube-MG

04/12 - Feminino

15h - Unicesumar/Maringá-PR x Português FMO-PE

17h - Esporte Clube Pinheiros-SP x Cascavel-PR

05/12

Capacitação de professores e clínicas esportivas

06/12

14h - Disputa de 3° lugar do Masculino

16h - Disputa de 3º lugar do Feminino

18h - Final do Masculino

20h - Final do Feminino

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte