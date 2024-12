Mahrez responde jornalista após cobrança: ‘Não sou o Messi’

Riyah Mahrez, jogador Al-Ahli, foi questionado sobre as suas atuações pelo clube da Arábia Saudita, visto que o atleta está em baixa neste primeiro semestre do ano. Em conversa com a imprensa na segunda-feira (2), o jogador tentou se defender sobre o caso.

Mahrez, que brilhou com a camisa do Manchester City por cinco temporadas, foi perguntado porque não consegue ter o mesmo desempenho da época de futebol europeu no Al-Ahli. A resposta foi surpreendente, e rendeu até comparação com Lionel Messi, eleito oito vezes como o melhor jogador do mundo.

— Você não pode comparar o Manchester City e aqui (Al-Ahli). É necessário que todos joguem bem. Eu sou um jogador de equipe, não sou o Messi. Não posso pegar a bola e ir sozinho. Se o time jogar bem, eu jogo bem. Entende? — disse o argelino.

Mahrez, de 33 anos, ganhou protagonismo no futebol mundial na temporada 2015/16, após o título inédito da Premier League conquistado pelo Leicester, na temporada. Em 2018, ele foi contratado pelo Manchester City em transação que custou 68 milhões de euros, e viveu a fase mais vitoriosa da história do clube, no comando do técnico Pep Guardiola. Sob o comando de Pep Guardiola, foram 11 títulos, incluindo a Champions League de 2022/23, temporada na qual acabou perdendo espaço no esquema do espanhol e se tornou uma espécie de 12º jogador.

Em julho de 2023, o Al-Ahli anunciou a contratação de Mahrez por 30 milhões de euros, com contrato válido até o fim do primeiro semestre de 2027. Pelo clube, o camisa 7 tem 18 gols e 21 assistências em 52 jogos.