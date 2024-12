O Botafogo venceu o Internacional por 1 a 0, no Beira-Rio, nesta quarta-feira (4), mas precisará adiar a comemoração do título. Savarino marcou para o Glorioso, logo aos quatro minutos. Agora, o Alvinegro recebe o São Paulo, no Nilton Santos, em partida que definirá quem será o campeão do Campeonato Brasileiro. A virada do Palmeiras sobre o Cruzeiro, no Mineirão, levou a disputa para a última rodada.

Como foi a partida?

O Botafogo parece ter gostado de uma emoção nos primeiros minutos de jogo. Contra o Internacional não foi diferente. Logo aos três minutos, Vitinho sentiu depois de uma entrada de Vitão, e deixou o gramado. Enquanto isso, Almada cobrou escanteio, com uma jogada ensaiada, passou para Alex Telles, que devolveu para o argentino cruzar para Savarino, que bateu de primeira para abrir o placar aos quatro minutos. Em seguida, Artur Jorge trocou as laterais e colocou Mateo Ponte no lugar de Vitinho.

O Inter assumiu o controle da partida e passou a dar muito mais perigo e chegar mais vezes ao gol de Gatito Fernández. Em uma dessas oportunidades, Enner Valencia explodiu as traves com um chute que parecia ter endereço certo. Ao fim da primeira etapa, o Colorado dominava a posse de bola e finalizou seis vezes, mas parou nas defesas de Gatito Fernández e em boas recuperadas do zagueiro Alexander Barboza.

O segundo tempo seguiu a súmula do primeiro e os donos da casa seguiram pressionando o Botafogo, que baixou as linhas e apostou em contra-ataques, que mesmo poucos, seguiram dando trabalho ao Rochet. Percebendo o destaque da equipe alvinegra, Artur Jorge decidiu mudar o setor ofensivo: saíram Almada e Luiz Henrique para a entrada de Eduardo e Matheus Martins. As modificações deram efeito, e o Glorioso passou a reter mais a bola e chegar mais com calma ao ataque. O Inter pressionou até o final pelo gol de empate, mas Gatito Fernández estava em uma noite inspirada, naquela que pode ser sua despedida com a camisa alvinegra. Como foi toda a temporada, o Botafogo foi resiliente, constante e taticamente inteligente para manter a vantagem no placar.

Aos 43 minutos do segundo tempo, o Palmeiras virou a partida sobre o Cruzeiro e adiou a festa alvinegra em Porto Alegre. Por 1h39 minutos, o Glorioso se manteve campeão brasileiro nesta quarta-feira. Das 21h36m, quando fez 1 a 0 sobre o Internacional, até 23h17m, quando Estêvão marcou, de falta, o gol da vitória de virada do Palmeiras sobre o Cruzeiro por 2 a 1. Agora, a decisão vai ficar para a última rodada, onde joga por um empate para confirmar o título.

O que vem por aí?

Agora, o Internacional enfrenta o Fortaleza, na Arena Castelão, em confronto direto pelo G4, no domingo (8), a partir das 16h (de Brasília). Já o Botafogo recebe o São Paulo, no Nilton Santos, em jogo que marca o reencontro da torcida depois da conquista da Libertadores e irá decidir o título nacional. As partidas acontecem no mesmo horário.

✅ FICHA TÉCNICA

Internacional 0 x 1 Botafogo

37ª RODADA DO BRASILEIRÃO

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 04 de dezembro de 2024, às 21h30 (hora de Brasília)

📍 Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

🥅 Gol: Savarino (4'-1T)

🟨 Cartões amarelos: Bruno Henrique (Internacional); Rochet (Internacional); Wesley (Internacional); Barboza (Botafogo); Bernabéi (Internacional)

🏟️Público: 37.628

💵 Renda: R$ 1.119.930,50

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Rochet; Bruno Gomes, Rogel (Clayton Sampaio), Vitão e Bernabei; Rômulo (Fernando), Bruno Henrique, Wesley e Tabata (Wanderson); Rafael Borré e Enner Valencia.

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

Gatito Fernández; Vitinho (Mateo Ponte), Adryelson, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas (Danilo); Savarino (Júnior Santos) e Thiago Almada (Eduardo), Luiz Henrique (Matheus Martins) e Igor Jesus.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Jesus Valenzuela (Venezuela)

🚩 Assistentes: Jorge Urrego e Tulio Moreno (Venezuela)

🖥️ VAR: Juan Soto (Venezuela)

