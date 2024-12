Técnico do futebol do Flamengo, Filipe Luís não escondeu o grande carinho que tem por Olivinha, ídolo do basquete Rubro-Negro. Em um documentário feito pela “FlaTV”, o ex-lateral-esquerdo rasgou elogios para o antigo ala-pivô do time carioca.

continua após a publicidade

— Claro que eu sabia que ele jogava com a 16. Eu, na verdade, nunca liguei muito para números. E o 16 foi um número que estava disponível quando eu cheguei aqui e acabei pegando. Depois, na minha despedida, ele fez questão de estar presente, meu deu um abraço. Um cara super importante na minha trajetória, super importante para mim e, principalmente, super importante para o Flamengo — disse Filipe Luís.

➡️Sem Lakers e Celtics, veja os classificados para fase eliminatória da Copa NBA

Assim como Filipe Luís, Olivinha é ídolo no Flamengo

A trajetória do atleta no Rubro-Negro carioca começou ainda em 2002. Ao total, foram 13 Campeonatos Cariocas, seis Campeonato Brasileiros, três Copas Super 8, dois Mundiais, uma Liga das Américas e uma Champions League das Américas (BCLA), em suas três passagens.

continua após a publicidade

O jogador se aposentou na última temporada, mas segue ligado ao Flamengo. Hoje, Olivinha atua como apresentador na FlaTV, o canal oficial do time carioca.

Olivinha ganhou um busto na sede do Flamengo, no Rio de Janeiro (Foto: Reprodução/Flamengo)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Já Filipe Luis também se aposentou recentemente, mas seguiu nos gramados, como treinador do Flamengo. Após pendurar as chuteiras, o ex-lateral iniciou sua trajetória como técnico do sub-17 do time carioca, chegou ao sub-20 — onde conquistou o Mundial da categoria. Ainda este ano, o ex-jogador conquistou o primeiro título no profissional como técnico ao vencer a Copa do Brasil. O Rubro-Negro bateu o Atlético-MG na grande final e ficou com a taça do campeonato.