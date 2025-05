Nem tudo são flores para os atletas do Barcelona nesta temporada. Titular da equipe de Hansi Flick, Jules Koundé negou uma informação publicada pelo jornal "Mundo Deportivo", em que o atleta estaria em uma comemoração depois da vitória contra o Real Madrid no último domingo (11). O pronunciamento aconteceu por meio da rede social "X".

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O veículo destacou a suposta festa de comemoração dos jogadores do Barcelona após a vitória por 4 a 3 sobre o Real Madrid, pela 35ª rodada de La Liga. Travis Scott, artista norte-americano, estampou sua marca "Cactus Jack" na camisa dos Culés desta partida, em mais uma ação especial da parceria entre o clube e o Spotify, patrocinador máster.

continua após a publicidade

O rapper, que acompanhou a partida em Montjuïc, performou em boate na capital catalã, em festa que teria alguns nomes do elenco catalão presentes: Pedri, Ferran Torres, Gavi, Héctor Fort e Koundé. Todavia, o lateral-direito negou a afirmação feita pelo veículo, com destaque ao fato de que ele não estava perto do local.

— Outra mentira… eu não estava nem perto deste lugar. Isso não é jornalismo. Faça melhor. @RogerTorello @mundodeportivo — escreveu Koundé.

Em outra oportunidade, no dia 8 de maio, o francês já havia criticado veículos espanhóis por reproduzir informações falsas. Na ocasião, a "Rádio Catalunha" e o jornal "Sport" foram os alvos da mensagem, além da jornalista espanhola Laia Tudel.

continua após a publicidade

— Fazer comentários e contar histórias fantásticas é muito bom, mas não é jornalismo. O que também não é jornalismo é transmitir uma informação sem garantir que ela seja verdadeira. Agora você pode compartilhar o tweet se quiser. @laiatudel @CatalunyaRadio @sport e outros — reiterou Koundé.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.