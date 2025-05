Após temporada histórica, Barcelona se prepara para saídas de astros

Perto de conquistar a dobradinha - com o título da Copa do Rei já garantido e a La Liga praticamente assegurada -, o Barcelona já começa a planejar os próximos passos para a temporada 2025/26. O diretor esportivo Deco revelou, segundo o jornal "Sport", que o clube está atento ao mercado e não descarta a saída de jogadores importantes, caso receba propostas relevantes.

Mesmo com a temporada ainda em andamento, Deco já apresentou à diretoria culé seu desejo de reforçar o elenco, principalmente nas áreas defensiva e ofensiva. Para isso, estaria disposto a negociar atletas que não sejam considerados titulares absolutos sob o comando de Hansi Flick. Ainda assim, o dirigente deixou claro que o clube não pretende fazer investimentos com valores exorbitantes.

Barcelona ouviria propostas por astros

O Barcelona está disposto a ouvir propostas por jogadores que, apesar de importantes, não são considerados indispensáveis no novo projeto esportivo. Os nomes em pauta incluem Iñaki Peña, Ronald Araújo, Héctor Fort, Fermín López, Gavi, De Jong (caso não renove), Pablo Torre, Pau Víctor e Ansu Fati.

O Barcelona bateu um recorde contra o Real Madrid (Foto: Reprodução/Barcelona FC)

Apesar de não estarem oficialmente colocados na lista de transferências, o clube catalão não descarta negociações se propostas financeiramente vantajosas surgirem. Deco, inclusive, entende que, com exceção de Lamine Yamal, nenhum jogador é inegociável neste momento.

Algumas dessas ofertas podem vir da Arábia Saudita, que já demonstrou interesse em atletas do elenco. O Barcelona está atento, especialmente se aparecerem propostas fora dos padrões do mercado europeu - o que poderia representar uma oportunidade estratégica para o clube, diante de seu cenário financeiro.

De Jong e Raphinha estão nos planos do Barcelona

Enquanto isso, o clube trabalha para resolver pendências contratuais. A renovação de De Jong segue sendo uma prioridade, com perspectivas positivas. Raphinha também é visto como peça importante, embora tenha recebido propostas atraentes da Arábia Saudita. O brasileiro demonstrou desejo de permanecer, mas não descarta avaliar novos desafios.

