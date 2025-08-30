menu hamburguer
Jogador convocado por Ancelotti se lesiona e preocupa a Seleção

Situação aconteceu em partida válida pela terceira rodada da Premier League

imagem cameraCarlo Ancelotti em coletiva na CBF para convocação da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Lucas Borges
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/08/2025
11:48
  • Mais Notícias

Carlo Ancelotti tem uma preocupação para os próximos dias de trabalho com a Seleção Brasileira. Matheus Cunha, convocado para os jogos das Eliminatórias, deixou o duelo entre Manchester United e Burnley com uma possível contusão muscular.

A situação aconteceu ainda no primeiro tempo do confronto válido pela terceira rodada da Premier League. Após um ataque dos Red Devils, o camisa 10 caiu no chão e recebeu atendimento médico ainda no gramado, mas dirigiu-se ao vestiário do Old Trafford de maneira imediata, sendo substituído ainda aos 30 minutos de jogo pelo holandês Joshua Zirkzee.

Matheus Cunha - Manchester United
Matheus Cunha se lesiona em jogo do United e preocupa o técnico Carlo Ancelotti para os jogos da Seleção em setembro (Foto: Oli Scarff/AFP)

A tendência é que Cunha faça exames nas próximas horas para detectar a gravidade da contusão. Caso necessário, o meia-atacante pode ser cortado da lista de Ancelotti e substituído por algum dos nomes incluídos pelo italiano na pré-lista de mais de 50 nomes, definida antes da convocação realizada na segunda-feira (25).

Este não é o primeiro caso de corte por parte de Carletto nesta janela de Data Fifa. Horas após a convocação, Joelinton teve um problema muscular pelo Newcastle no duelo com o Liverpool e foi substituído por Jean Lucas, do Bahia, enquanto o lateral Vanderson, pelo mesmo motivo, deu lugar a Vitinho, lateral do Botafogo. Alex Sandro, do Flamengo, também lesionou-se na segunda (25), mas o comandante europeu escolheu não relacionar nenhum outro atleta para seu lugar.

🔰 Compromissos da Seleção de Ancelotti em setembro

O Brasil entra em campo nesta Data Fifa para encerrar a participação nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, já estando classificado para a competição do próximo ano. O primeiro compromisso acontecerá na quinta-feira (4), diante do Chile, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília); cinco dias depois, a equipe visita a Bolívia na altitude do Municipal de El Alto, em La Paz, às 20h30.

