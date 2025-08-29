Uniforme da Seleção Brasileira para Copa do Mundo é vazado; veja imagens

O "Footy Headlines", site especializado em vazamentos e curadorias da moda futebolística, vazou na manhã desta sexta-feira (29) o possível uniforme de treino que a Seleção Brasileira utilizará na Copa do Mundo de 2026.

Confira imagens do próximo uniforme de treino da Seleção Brasileira

Uniformes de treino da Seleção Brasileira são vazados (Foto: Reprodução/Footy Headlines)

Análise da "Footy Headlines"

O uniforme de treino do Brasil para 2026 apresenta um visual vibrante que combina tradição com detalhes modernos, refletindo a identidade icônica do futebol brasileiro.

A camisa de treino Nike Brasil 2026 é predominantemente azul, homenageando a famosa cor secundária do Brasil.

A gola careca clássica mantém o design simples e funcional, enquanto um fino detalhe amarelo nos ombros introduz um toque marcante que remete à bandeira nacional.

As costas da camisa de treino Nike Brasil 2026 apresentam uma ousada inscrição “BRASA” em amarelo, um apelido moderno que adiciona um toque de estilo contemporâneo e conexão com os torcedores.

Lista de convocação para próximas partidas da Seleção

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Bento (Al-Nassr)

Hugo Souza (Corinthians)

Defensores

Alexsandro (Lille)

Caio Henrique (Monaco)

Douglas Santos (Zenit)

Fabrício Bruno (Cruzeiro)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Vanderson (Monaco)

Wesley (Roma)

Meio-campistas

Andrey Santos (Chelsea)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Jean Lucas (Bahia)

Lucas Paquetá (West Ham)

Atacantes

Estevão (Chelsea)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

João Pedro (Chelsea)

Kaio Jorge (Cruzeiro)

Luiz Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Raphinha (Barcelona)

Richarlison (Tottenham)

