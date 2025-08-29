menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSeleção Brasileira

Vitinho, do Botafogo, é convocado para a Seleção Brasileira

Jogador chega para o lugar de Vanderson, cortado da Data Fifa por problemas físicos

Vitinho, do Botafogo, foi convocado para a Seleção (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
imagem cameraVitinho, do Botafogo, foi convocado para a Seleção (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
Leonardo-bessa-aspect-ratio-1024-1024
Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/08/2025
16:52
Atualizado há 0 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

Lateral-direito do Botafogo, Vitinho foi convocado nesta sexta-feira (29) pelo técnico Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira, visando a janela para os jogos contra Chile e Bolívia, válidos pelas duas últimas rodadas das Eliminatórias. Ele substituirá Vanderson, que foi cortado.

continua após a publicidade

Relacionadas

Vanderson, do Mônaco, foi cortado do grupo após conversa entre os departamentos médicos do clube francês e da Seleção. O primeiro dia de trabalho na Granja Comary, em Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, será segunda-feira (1/9).

Vanderson foi cortado da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Vanderson foi cortado da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Botafogo nos holofotes

Comandado por Davide Ancelotti, filho de Carlo, o Botafogo teve outros nomes na chamada "pré-lista" para os jogos contra Chile e Bolívia. Alex Telles, Danilo e John - vendido nesta sexta para o Nottingham Forest - eram os outros jogadores listados.

continua após a publicidade

Vitinho é um dos destaques do Alvinegro desde o segundo semestre de 2024, com os títulos do Brasileirão e da Libertadores. Ele soma 57 jogos com a camisa alvinegra, com dois gols marcados e três assistências.

O jogador é pilar defensivo do Botafogo de Davide. Sob os olhares de Carlo Ancelotti, contra a LDU, no Nilton Santos, válido pela Libertadores, Vitinho fez uma de suas grandes exibições pelo clube e salvou a derrota em casa. Fora, o Glorioso não foi capaz de parar os equatorianos e foi eliminado.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias