Vitinho, do Botafogo, é convocado para a Seleção Brasileira

Lateral-direito do Botafogo, Vitinho foi convocado nesta sexta-feira (29) pelo técnico Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira, visando a janela para os jogos contra Chile e Bolívia, válidos pelas duas últimas rodadas das Eliminatórias. Ele substituirá Vanderson, que foi cortado.

Vanderson, do Mônaco, foi cortado do grupo após conversa entre os departamentos médicos do clube francês e da Seleção. O primeiro dia de trabalho na Granja Comary, em Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, será segunda-feira (1/9).

Vanderson foi cortado da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Botafogo nos holofotes

Comandado por Davide Ancelotti, filho de Carlo, o Botafogo teve outros nomes na chamada "pré-lista" para os jogos contra Chile e Bolívia. Alex Telles, Danilo e John - vendido nesta sexta para o Nottingham Forest - eram os outros jogadores listados.

Vitinho é um dos destaques do Alvinegro desde o segundo semestre de 2024, com os títulos do Brasileirão e da Libertadores. Ele soma 57 jogos com a camisa alvinegra, com dois gols marcados e três assistências.

O jogador é pilar defensivo do Botafogo de Davide. Sob os olhares de Carlo Ancelotti, contra a LDU, no Nilton Santos, válido pela Libertadores, Vitinho fez uma de suas grandes exibições pelo clube e salvou a derrota em casa. Fora, o Glorioso não foi capaz de parar os equatorianos e foi eliminado.

