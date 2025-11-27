O volante Jorginho, de 33 anos, alcançou melhores números ofensivos em poucos meses no Flamengo do que teve em sua larga passagem pelo Arsenal. O jogador ítalo-brasileiro marcou quatro gols e três assistências em 26 jogos pelo clube carioca desde sua chegada em junho de 2025.

No Arsenal, onde atuou entre fevereiro de 2023 e maio de 2025, Jorginho disputou 79 partidas e anotou apenas dois gols e três assistências.

Jorginho 'fura fila' e vira batedor oficial do Flamengo

Jorginho tem um aproveitamento perfeito nas cobranças de pênalti pelo Flamengo, convertendo todas as seis tentativas. Na carreira, o meio-campista tem 86% de eficiência em penalidades, com 47 acertos em 55 cobranças.

Sobre a possibilidade de cobrar pênaltis na final da Libertadores com seu estilo característico, Jorginho afirmou: "Com tranquilidade, sim. Se será do mesmo jeito, já não sei. Aí teria que, quando chegar mais perto, poder estudar o momento, a situação, o goleiro, e aí vamos ver".

Volante explica técnica para cobranças

Batedor oficial de pênaltis no Flamengo desde que chegou, Jorginho também explicou como desenvolveu sua técnica peculiar nas cobranças de pênalti.

- Sempre bati pênalti desde criança. Até que, um dia, em uma brincadeira, depois de um treino, no Napoli, com o (zagueiro) Henrique, foi natural, saiu e tal. Aí ele disse, 'faz nos goleiros', aí fiz nos goleiros, os goleiros ficaram malucos, bravos para caramba. E me disseram, você tem que treinar isso aí porque vai funcionar no jogo. Desde então, faz uns dez anos, comecei a aprimorar cada vez mais, treinar mais, e a me sentir confiante e confortável para bater dessa maneira - disse em entrevista à CONMEBOL Libertadores.

