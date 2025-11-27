menu hamburguer
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta (27/11/2025)

Veja os jogos televisionados desta quinta-feira (27)

27/11/2025
06:00
Brasil x França, Copa do Mundo Sub-17
imagem cameraBrasil x França, Copa do Mundo Sub-17 (Foto: Nelson Terme/CBF)
Quem joga no futebol hoje? Nesta quinta-feira (27), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Série A do Brasileirão e da Europa League, entre outros campeonatos ao redor do mundo.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 27 de novembro de 2025)

Brasileirão

Fluminense x São Paulo – 20h30 – Sportv e Premiere

Jogos de hoje: o Fluminense recebe o São Paulo para duelo pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)
Liga Europa

Porto x Nice – 14h45 – CazéTV
Roma x Midtjylland – 14h45 – CazéTV
Nottingham Forest x Malmo – 17h – CazéTV
Real Bétis x Utrecht – 17h – CazéTV

Mundial sub-17

Brasil sub-17 x Itália sub-17 – 9h30 – Sportv, CazéTV e FIFA+
Portugal sub-17 x Áustria sub-17 – 13h – Sportv, CazéTV e FIFA+

Amistoso feminino

Portugal sub-23 (F) x Alemanha sub-23 (F) – 14h15 – FIFA+

Campeonato Inglês (quarta divisão)

Grimsby Town x Tranmere Rovers – 17h – Disney+

Eliminatórias do Campeonato feminino da Concacaf

Antígua e Barbuda (F) x Nicarágua (F) – 17h – Disney+
Ilhas Virgens dos EUA (F) x Santa Lúcia (F) – 17h – Disney+
Ilhas Cayman (F) x Bermuda (F) – 21h – Disney+

