Quem joga no futebol hoje? Nesta quinta-feira (27), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Série A do Brasileirão e da Europa League, entre outros campeonatos ao redor do mundo.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 27 de novembro de 2025)
Brasileirão
Fluminense x São Paulo – 20h30 – Sportv e Premiere
Liga Europa
Porto x Nice – 14h45 – CazéTV
Roma x Midtjylland – 14h45 – CazéTV
Nottingham Forest x Malmo – 17h – CazéTV
Real Bétis x Utrecht – 17h – CazéTV
Mundial sub-17
Brasil sub-17 x Itália sub-17 – 9h30 – Sportv, CazéTV e FIFA+
Portugal sub-17 x Áustria sub-17 – 13h – Sportv, CazéTV e FIFA+
Amistoso feminino
Portugal sub-23 (F) x Alemanha sub-23 (F) – 14h15 – FIFA+
Campeonato Inglês (quarta divisão)
Grimsby Town x Tranmere Rovers – 17h – Disney+
Eliminatórias do Campeonato feminino da Concacaf
Antígua e Barbuda (F) x Nicarágua (F) – 17h – Disney+
Ilhas Virgens dos EUA (F) x Santa Lúcia (F) – 17h – Disney+
Ilhas Cayman (F) x Bermuda (F) – 21h – Disney+
