Ídolo do Chelsea manda recado a Estêvão: ‘Eles não vão ser como eu’

O Chelsea venceu o Fulham por 2 a 0 neste sábado (30), no Stamford Bridge, pela terceira rodada da Premier League. Estêvão, que chegou recentemente à capital inglesa, foi titular no duelo e substituído na segunda etapa sob aplausos de pé dos presentes no local por sua atuação. Quem certamente assistiu à partida foi Eden Hazard, jogador que deixou sua marca nos Blues na década de 2010.

O jogador belga foi um dos grandes nomes presentes nos sorteios dos confrontos das fases de liga das competições europeias em 2025/26. Hazard, por sua vez, participou do evento da Conference League, torneio no qual o Chelsea é o atual campeão.

Antes do início do sorteio, o ex-jogador foi questionado sobre sua influência como uma grande inspiração para a geração atual de jovens jogadores do Chelsea, especialmente para Estevão, que demonstrou admiração por Hazard em sua apresentação ao clube. Em sua resposta, o astro foi direto, afirmando que cada jogador deve seguir seu próprio caminho, mas expressou satisfação por ser visto como uma fonte de inspiração.

— Eu só queria dizer que eles podem querer ser como eu, mas não vou ser como eu. Podem tentar ser como eu, não é fácil, mas é lindo ser um ídolo de jovens jogadores. É uma sensação boa — disse Hazard.

Enquanto Estêvão inicia sua carreira no futebol europeu nesta temporada, Hazard decidiu encerrar sua trajetória nos campos de forma precoce, aos 32 anos. Após uma ascensão meteórica no Lille e anos de brilho como um dos melhores jogadores do mundo no Chelsea, o ex-ponta não conseguiu repetir o mesmo desempenho ao assumir a responsabilidade de vestir a camisa do Real Madrid.

