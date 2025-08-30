Jornal espanhol expõe virada de chave de Endrick no Real Madrid

Endrick vive um novo momento no Real Madrid. O brasileiro, que se recupera de uma lesão no tendão da coxa sofrida na reta final de 2024/25, mudou sua postura no clube e planeja uma volta por cima com estilo em Valdebebas.

Segundo o jornal espanhol "Marca", o atacante agora é o primeiro a chegar no centro de treinamentos do Real para acelerar o tratamento, e enxerga a volta como uma grande possibilidade de mostrar serviço para o novo técnico Xabi Alonso, com quem ainda não chegou a estar disponível devido à contusão.

- Porque não é apenas uma recuperação. É uma mensagem clara: Endrick quer ser importante no Real Madrid. Todas as manhãs em Valdebebas, com trabalho silencioso e disciplina, o brasileiro demonstra sua determinação em dar o passo à frente que todos esperam. Sua mudança de hábitos, sua perseverança e sua ambição são a melhor garantia de que ele não pretende desistir. As ofertas surgiram no verão, mas um empréstimo nunca esteve em seus planos. Agora ele precisa transformar sua paciência em minutos e esses minutos em gols - apontou o periódico.

Apesar das poucas oportunidades recebidas com Carlo Ancelotti, Endrick escolheu não se disponibilizar para empréstimos a outros clubes europeus e quis se manter no Real, acreditando que terá mais chances com Alonso. Para isso, precisará remar e se provar após a lesão que o tirou de ação nos meses iniciais do trabalho do basco.

Endrick e Xabi Alonso se encontram no Real Madrid (Foto: Reprodução)

A tendência esperada pelo departamento médico merengue é que o jogador esteja disponível pela primeira vez para Xabi após a Data Fifa de setembro. Pela contusão, inclusive, seu nome nem sequer foi incluído na pré-lista de Carlo Ancelotti para os jogos da Seleção Brasileira.

Com isso, espera-se que o atleta seja relacionado para o confronto com a Real Sociedad, no dia 14 de setembro. Caso ainda seja precoce, o compromisso com o Espanyol, sete dias depois, deve ser o limite. O mesmo vale para o lateral Ferland Mendy, que não entra em campo há mais de quatro meses, por uma ruptura do tendão do quadríceps direito.

