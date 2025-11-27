Pressão, expulsão e pênaltis: Brasil perde terceiro lugar do Mundial sub-17 para a Itália
Invicta no torneio, Seleção termina em quarto lugar com duas vitórias e seis empates
O Brasil encerrou o Mundial Sub-17 de 2025 com sabor amargo nesta quinta-feira (27), em Doha, no Catar. Após a eliminação para Portugal nos pênaltis, a Seleção voltou a sofrer um revés nas cobranças ao disputar o terceiro lugar contra a Itália: após o empate por 0 a 0 no tempo regulamentar, a Azzurra assegurou a vitória por 4 a 2 nas penalidades.
Como foi a partida? ⚽
1️⃣ Primeiro tempo
A Itália controlou a etapa inicial e ampliou sua vantagem em campo aos 12 minutos, quando o zagueiro Vitor Fernandes (Atlético-MG) recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Com um jogador a menos, o Brasil adotou postura mais defensiva, limitou as investidas ofensivas e criou apenas uma oportunidade relevante, em cobrança de falta de Ruan Pablo (Bahia). O adversário, por sua vez, ofereceu maior risco, mas esbarrou no goleiro João Pedro (Santos), responsável por preservar o 0 a 0 até o intervalo.
2️⃣ Segundo tempo
Na segunda etapa, a Itália manteve amplo domínio ofensivo e encerrou os 90 minutos com 68% de posse de bola e 20 finalizações, apesar da baixa efetividade. O Brasil, por outro lado, não conseguiu se impor e criou apenas ações pontuais. Aos 16', Dell (Bahia) chegou a marcar de cabeça após escanteio, o que seria seu sexto gol na competição, mas o lance foi anulado devido ao toque anterior de Felipe Morais (Cruzeiro), em posição irregular na pequena área. Fora essa oportunidade, a Itália controlou as ações, enquanto a Canarinho somou apenas cinco finalizações e exigiu uma única defesa do goleiro Alessandro Longoni. João Pedro realizou quatro intervenções e se consolidou como o principal nome em campo.
🥅 Pênaltis
No balanço final, o Brasil, prejudicado desde os minutos iniciais pela expulsão, ainda demonstrou resistência para manter a igualdade no tempo regulamentar, mas não teve fôlego suficiente para encerrar o torneio com resultado mais favorável.
Nas penalidades, a Itália converteu as cobranças de Vincenzo Prisco, Simone Lontani, Jean Mambuku, Alessio Baralla, enquanto Dell e Tiaguinho (Grêmio) marcaram pelo Brasil. João Pedro defendeu a cobrança de Andrea Luongo, porém Longoni interceptou os chutes de Luiz Pacheco (Palmeiras) e Luiz Eduardo (Grêmio), o que deu a medalha de bronze à Itália e coroou a equipe que se mostrou superior ao longo de toda a partida.
Apesar de não ter alcançado o título, o Brasil encerrou a campanha na Copa do Mundo Sub-17 de forma invicta: duas vitórias e seis empates em oito partidas. Nas decisões por pênaltis, a seleção superou Paraguai, nos 16 avos de final, e França, nas oitavas, mas caiu diante de Portugal, na semifinal, e da Itália, na disputa pelo terceiro lugar.
