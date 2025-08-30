Com mais um gol de João Pedro, o Chelsea venceu o clássico local com o Fulham por 2 a 0 no Stamford Bridge, pela terceira rodada da Premier League. De cabeça, o brasileiro abriu os caminhos no fim da primeira etapa, e Enzo Fernández, de pênalti, completou o triunfo dos Blues.

Este foi o segundo gol do camisa 20 em três jogos pelos londrinos na liga. Entre os outros brasileiros, Estêvão, que chegou recentemente à capital inglesa, foi titular no duelo e substituído na segunda etapa sob aplausos de pé dos presentes no local por sua atuação. Já Andrey Santos, convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira na Data Fifa, recebeu a oportunidade na reta final.

Com o resultado, o time comandado por Enzo Maresca assumiu a liderança de maneira provisória, com sete pontos em três jogos, mas um compromisso a mais do que todos os rivais do pelotão de elite da competição - o confronto deste sábado (30) abriu a jornada 3 do Campeonato Inglês. Já a equipe de Marco Silva estacionou na 14ª colocação, com dois pontos, e pode parar na zona do rebaixamento ainda neste final de semana.

👀 Como foi o jogo?

O confronto começou com uma notícia ruim para o Chelsea: a lesão de Liam Delap, que sentiu a parte posterior da coxa direita. Com a saída do centroavante, os Blues tiveram dificuldade para se encontrar e viram o Fulham dominar o confronto: primeiro, o jovem Josh King foi lançado no campo ofensivo com liberdade, cortou Adarabioyo e bateu no contrapé de Robert Sánchez para marcar, mas o gol foi anulado após revisão do árbitro Robert Jones por um pisão do brasileiro Rodrigo Muniz em Chalobah na origem da jogada. A decisão, inclusive, levou Marco Silva à loucura. E seria só a primeira.

Aos 30', Muniz apareceu novamente, mas desta vez, para finalizar cruzamento de Sessegnon no rosto de Sánchez, embora a jogada tenha sido parada por impedimento. A resposta do Chelsea veio tardia, mas certeira: depois de uma sequência de escanteios, Enzo Fernández, aos 54', cobrou escanteio fechado na cabeça de João Pedro, que se desmarcou e testou sem chances para Leno.

João Pedro comemora gol pelo Chelsea sobre o Fulham na Premier League (Foto: Justin Tallis/AFP)

O gol, que gerou novas reclamações de Marco por conta do relógio estourado, condicionou o Fulham à queda mental. E o segundo tempo começou da pior forma possível para os Cottagers: logo aos 5', em cruzamento de Chalobah, Sessegnon abriu a asa e ampliou o espaço corporal na interpretação do árbitro Robert Jones, que foi ao VAR e marcou a penalidade, para fúria do técnico português. Na cobrança, Enzo Fernández escolheu o meio do gol, e Leno até tocou com os pés, mas não conseguiu evitar.

Estêvão encontrou espaços logo depois do tento e quase fez o seu primeiro de forma oficial pelo clube, mas Leno caiu para fazer grande defesa. Minutos depois da finalização, o brasileiro foi substituído e aplaudido de pé pelos presentes no Stamford Bridge. A melhor chance de reação do Fulham aconteceu já aos 43', com Raúl Jiménez, que cabeceou por cima do gol. Nos acréscimos, João Pedro salvou, sobre a linha, o gol de Berge. Mas foi só. O Chelsea cozinhou a vantagem e fez o tempo passar para chegar à liderança provisória da Premier League.

🌌 O que vem por aí?

Agora, os dois times respeitarão a parada para a Data Fifa e só retornam à ação em meados de setembro. No dia 13, os Blues visitam o Brentford em mais um confronto de londrinos no Gtech Community Stadium, às 16h (de Brasília); no mesmo dia, mas um pouco mais cedo, às 11h, os Lilywhites de Marco Silva recebem o Leeds no Craven Cottage.

✅ FICHA TÉCNICA

Chelsea 2x0 Fulham

3ª rodada - Premier League

📆 Data e horário: sábado, 30 de agosto de 2025, às 8h30 (de Brasília)

📍 Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)

🕴️ Arbitragem: Robert Jones (árbitro); Neil Davies e Steven Meredith (auxiliares); Dean Whitestone (quarto árbitro); Michael Salisbury e Scott Ledger (VAR)

🥅 Gols: João Pedro (CHE - 54' 1T) e Enzo Fernández (CHE - 8' 2T)

🟨 Cartões amarelos: Moisés Caicedo e Andrey Santos (CHE); Alex Iwobi e Sasa Lukic (FUL)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

🔵🔵 Chelsea (Técnico: Enzo Maresca)

Robert Sánchez; Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo e Marc Cucurella; Moisés Caicedo e Enzo Fernández; Estêvão (Jamie Bynoe-Gittens), João Pedro e Pedro Neto (Reece James); Liam Delap (Tyrique George/Andrey Santos)



⚫⚪ Fulham (Técnico: Marco Silva)

Bernd Leno; Kenny Tete, Joachim Andersen, Calvin Bassey e Ryan Sessegnon (Antonee Robinson); Sasa Lukic, Sander Berge e Josh King (Emile Smith-Rowe); Timothy Castagne (Harry Wilson), Alex Iwobi (Adama Traoré) e Rodrigo Muniz (Raúl Jiménez)

