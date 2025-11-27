Destaque alemão. O Eintracht Frankfurt aparece como o clube de melhor desempenho financeiro no mercado de transferências no últimos quatro anos segundo relatório do Observatório do Futebol (CIES). A análise considera apenas atletas contratados como profissionais e depois vendidos de forma permanente.

O clube alemão de sucesso recente em campo registra saldo positivo de € 286 milhões, como resultado de € 364 milhões em receitas e € 78 milhões em gastos no período. Brighton (+€221 milhões) e Stuttgart (+€178 milhões) completam o pódio. Atalanta (+€150 milhões) e Benfica (+€147 milhões) fecham o top-5.

Na ponta negativa, dois clubes da Arábia Saudita lideram os déficits: Al-Hilal (–€197 milhões) e Al-Nassr (–€104 milhões). O primeiro foi o que contou com Neymar, o segundo tem Cristiano Ronaldo no elenco. Dentre os europeus, os piores saldos são de West Ham (–€99 milhões), Aston Villa (–€85 milhões) e Manchester United (–€74 milhões). Três da Inglaterra.

O estudo também cruza dados de jogadores contratados desde 2021 que permanecem nos respectivos clubes. Ao subtrair o valor de compra do valor estimado atual, o Eintracht Frankfurt segue na liderança, com saldo total de € 670 milhões. O Real Madrid aparece em segundo lugar (+€591 milhões), enquanto o Manchester United registra o pior resultado geral (–€482 milhões).

O sucesso esportivo do Eintracht Frankfurt nos últimos anos se refletiu nas transferências. O clube teve duas das três transferências mas caras da última janela.

Brasil

Dentre os clubes sul-americanos, os que mais lucraram no período foram o Athletico-PR (€ 76 milhões), o Botafogo (€ 49 milhões) e o Internacional (€ 29 milhões). O relatório considera apenas clubes com mais de € 10 milhões em receitas e despesas no período, incluindo bônus e valores de revenda.