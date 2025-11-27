Flamengo ou Palmeiras? Francês do Real Madrid escolhe lado na final

Eduardo Camavinga, meio-campista do Real Madrid, vai torcer pelo Flamengo na final da Libertadores contra o Palmeiras. A declaração foi feita nesta quarta-feira (26), durante entrevista à TNT Sports após a vitória do time espanhol por 4 a 3 sobre o Olympiacos pela Champions League. O jogador francês atribuiu sua escolha à amizade com Vinicius Junior, ex-atleta do clube carioca.

- Eu sou cria. Muito cria. Se tem que ir com Vini, eu vou. Claro (que vou ser Flamengo). É rubro-negro - brincou Camavinga.

A decisão continental entre Flamengo e Palmeiras acontecerá no Estádio Monumental U, em Lima, Peru, às 18h (horário de Brasília) deste sábado (29). O confronto definirá o primeiro clube brasileiro tetracampeão da competição.

Camavinga atribuiu sua escolha ao Flamengo na final à amizade com Vini (Foto: Reprodução)

Camavinga e Vini: amizade madrilenha e rubro-negra

A amizade entre Camavinga e Vinicius Junior no clube madrilenho tem se fortalecido ao longo do tempo. O francês já passou períodos de férias no Brasil na companhia do atacante brasileiro, estreitando ainda mais os laços entre os dois atletas.

Esta não é a primeira vez que o meio-campista menciona o clube rubro-negro em entrevistas. Em março de 2024, também em conversa com a TNT Sports, Camavinga comentou sobre presentes recebidos do amigo brasileiro.

"Não, ainda não (recebi a camisa do Flamengo). Já me deu a dele (do Real Madrid) e a toda minha família, meus amigos, mas do Flamengo ainda não. Quando eu for ver um jogo lá (no Brasil), talvez, mas ainda, não", disse na ocasião.

A final da Libertadores: Palmeiras x Flamengo

Flamengo e Palmeiras se enfrentarão, mais uma vez, na final da Libertadores em 2025. Os rivais repetem a decisão de 2021, quando o Verdão levou a melhor.

A equipe que levantar a taça no dia 29 se tornará o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Libertadores. Tanto o Palmeiras quanto o Flamengo já somam três conquistas. Os times voltam a se encontrar em uma final após quatro anos.

Em 2021, Palmeiras e Flamengo decidiram a competição em Montevidéu, no Uruguai. Na ocasião, a equipe comandada por Abel Ferreira venceu por 2 a 1, com o gol do título marcado por Deyverson, na prorrogação.

