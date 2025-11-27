menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsInternacional

River quer atacante do Internacional? O que o Lance! sabe do caso

Clube argentino tem interesse em Rafael Borré, há prós e contras em Núñez

Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 27/11/2025
09:41
Rafael Borré comemora gol em clássico contra o Boca (Foto: AFP)
imagem cameraRafael Borré comemora gol em clássico contra o Boca (Foto: AFP)
Apesar da má fase e da seca de gols, Rafael Borré continua valorizado no futebol argentino. Notícias que circulam em Buenos Aires e na Colômbia dizem que o River Plate quer o atacante do Internacional. A ideia dos Millonarios seria contar com o camisa 19 colorado para a próxima temporada. Os relatos são de que o nome do jogador circula nos bastidores de Núñez, mas não é consenso na direção e na comissão técnica. Confira o que o Lance! sabe do caso.

Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Mudanças no River Plate

Ainda sem garantia de vaga na próxima Libertadores e com cerca de 30 milhões de dólares em caixa para contratações, o clube comandado por Marcelo Gallardo planeja mudanças para o próximo ano. Se fala internamente da não permanência e Miguel Borja. No clube desde julho de 2022 e com contrato finalizando agora em dezembro, o camisa 9 nunca caiu nas graças da torcida.

Assim, a saída do também colombiano é tida como iminente. Outros nomes devem ser liberados pela comissão técnica, abrindo em torno de 9 milhões de dólares na folha de pagamento. A ideia em Núñez, a partir dos novos contratos, é fechar acordos por rendimento. Os salários seria 60% fixo e 40% com variáveis como minutagem, gols e conquistas, entre outros.

Marcelo Gallardo - River Plate
Marcelo Gallardo, técnico dos Millonarios (Foto: Juan Mabromata/AFP)

River quer Borré?

Dentro desse cenário, surgiu a informação de interesse dos argentinos em Rafael Borré. Ele seria o principal nome para substituir Borja. Antes de ir para a Alemanha em 2021, onde ficou até 2024, defendendo Eintracht Frankfurt e Werder Bremen, o atacante havia construído uma trajetória marcante e exitosa no clube argentino, onde atuou de 2018 a 2021.

Com 151 jogos e 55 gols, média de 0,36 por partida, virou ídolo da torcida e protagonista do River multicampeão de Gallardo. Foi peça decisiva na campanha do título da Libertadores de 2018, marcando gols importantes e ganhando status de referência da equipe. Esse seriam os pontos que positivos, levantados por aqueles que defendem sua contratação.

Por outro lado, há queixas nas negociações recentes feitas por Gallardo, que repatriou vários jogadores que estiveram com ele, e Borré, nas conquistas daquele período. São os casos de Pity Martínez, Enzo Pérez, Ignacio Fernández e até mesmo o goleiro Franco Armani, todos questionados por não terem repetido boas atuações de anos atrás e por estarem todos acima dos 30 anos.

Borré no Inter

No Inter, o camisa 19 mantém a titularidade e o prestígio da comissão técnica de Ramón Díaz, mesmo vivendo má fase. Considerado uma liderança, o atacante é respeitado no vestiário e exerce influência positiva no elenco por usa dedicação em campo. A falta de gols e os lances perdidos, contudo, têm incomodado. Tem sido vaiado muitas vezes pela torcida e criticado pela imprensa.

Borré chegou ao Colorado em maço de 2024, contratado por 6 milhões de euros. Desde sua chegada, participou de 74 jogos e balançou as redes 19 vezes, média de 0,25 por duelo. Nas 44 partidas deste ano, fez oito gols. O colombiano tem contrato até dezembro de 2028.

Finalização de Rafael Borré, atacante do Internacional
Finalização de Rafael Borré em jogo contra o Santos (Foto: Elton Silveira/W9 PRESS/Gazeta Press) <br>

