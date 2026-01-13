Ex-Flamengo, lei do ex e paredão: PSG é eliminado para rival local na Copa da França
Fora de casa, Paris FC vence o adversário pela primeira vez na história
O Paris FC venceu o PSG por 1 a 0 nesta segunda-feira (12), no Parc des Princes, em partida válida pelas oitavas de final da Copa da França. Assim, a equipe menos conhecida da capital francesa eliminou o atual campeão, graças ao gol marcado por Jonathan Ikoné, aos 29 minutos do segundo tempo.
Como foi a partida? ⚽
O roteiro da partida seguiu o que muitos previam, com o PSG dominando as ações ofensivas ao longo dos 90 minutos. Foram 23 finalizações contra quatro do adversário, seis grandes chances diante de apenas uma e 70% de posse de bola para a equipe comandada por Luis Enrique. O que não se esperava, contudo, foi a grande atuação de Obed Nkambadio, goleiro do Paris, do outro lado. O arqueiro realizou sete defesas totais, sendo quatro delas dentro da área.
Após intensa pressão do PSG, o gol do Paris saiu em uma jogada de contra-ataque construída por uma dupla que saiu do banco de reservas e mudou o rumo da partida. Ilan Kebbal recebeu a bola pelo lado direito do campo ofensivo e acionou Ikoné, que avançava em profundidade pela área. O meia dominou de canhota e finalizou com a perna direita, em chute forte no canto do goleiro Lucas Chevalier.
No momento da comemoração, entretanto, Ikoné optou por não celebrar o gol e fez o clássico gesto com os braços erguidos, em sinal de respeito ao PSG. O francês foi formado nas categorias de base do clube e integrou o elenco principal entre 2015 e 2018, período no qual também acumulou empréstimos a outras equipes.
Vitória do Brasil? 🟢🟡
Quem entrou para a história foi o brasileiro Otávio, titular pelo lado esquerdo da zaga. Revelado pelo Flamengo e com passagem pelo Porto, o zagueiro está no Paris FC no início da temporada e chegou como a contratação mais cara da história do clube. Em 2025/26, o brasileiro soma 15 jogos pela equipe francesa. Após a partida na Copa, ele comemorou o feito inédito do clube.
— Feliz demais por essa classificação, todos estão de parabéns pela partida. Estivemos muito focados durante todo o jogo e seguimos tudo que o professor (Stéphane Gilli, técnico do Paris) nos pediu. Graças a Deus, conseguimos esse resultado que é histórico pra gente, para o clube e para a nossa torcida.
História em campo 🔵⚪🔴
Esta foi apenas a quarta partida oficial entre PSG e Paris, e agora o retrospecto do confronto está empatado. Foi a primeira vitória da história do PFC sobre o rival local na história, o que deixou o duelo com um triunfo para cada lado — ambos registrados neste ano — além de dois empates ocorridos na temporada 1978/79.
O Paris FC, que passou 46 anos sem disputar a primeira divisão francesa, e voltou à elite nesta temporada. Na semana passada, os tradicionais rivais da capital, que têm seus estádios separados por apenas um quarteirão, voltaram a se enfrentar pela Ligue 1, com vitória do PSG por 2 a 1, também no Parc des Princes.
Com o resultado na Copa, não será possível ao PSG repetir a campanha perfeita de 2025, quando conquistou seis títulos: Ligue 1, Copa da França, Champions League, Supercopa da França, Supercopa da Europa e Copa Intercontinental.
